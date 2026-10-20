Rey Varela asegura que Ferrol está entre “as prioridades” de la Xunta en sus presupuestos

El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey, durante la rueda de prensa celebrada este martes Jorge Meis

El alcalde de Ferrol y presidente del Partido Popular de la ciudad naval, José Manuel Rey Varela, valoró este martes el proyecto de presupuestos de la Xunta para el próximo ejercicio 2027, asegurando que la administración autonómica destinará a la comarca un total de 161,7 millones de euros, un 18% más que en el presente 2026. Así, el regidor, que realizó su análisis particular en una rueda de prensa celebrada en la sede ferrolana de la formación, afirmó que el municipio y su entorno tienen “un lugar destacado nas prioridades de Galicia”, insistiendo además en la importancia de contar con nuevas cuentas cada año para que “a economía se acompase coa estabilidade”.

En cuanto al contenido en sí de los presupuestos, Rey Varela aseguró que la principal apuesta del gobierno gallego, en base a su dotación, es la vivienda, para la que en Ferrol se destinarán 40,6 millones de euros –37,7 para dar continuidad a los proyectos de promoción pública en O Bertón, con 172 hogares ya en ejecución y 181 en licitación, y 2,9 para la rehabilitación de inmuebles en el marco del Plan Rexurbe–, a los que se suman otros 7,7 en Narón. “Estamos a falar de cifras que se traducen en fogares reais, a maior promoción de vivenda pública que se deu en Ferrol en décadas” afirmó.

En el ámbito de la “transformación urbana”, algo que el presidente del PP calificó de “importantísima” tras “décadas de falta de proxectos de ambición”, José Manuel Rey hizo hincapié en dos ejes fundamentales: por un lado, las actuaciones contempladas en el convenio firmado en abril de 2025 con la Consellería de Planificación de Infraestruturas –y para el que este año se destinan 3,2 millones–; y, por otro, en la iniciativa ‘Abrir Ferrol ao Mar’. Respecto a este último, Rey Varela afirmó que “pasa de 1,6 millóns neste ano a 3,5 no 2027, un 120% máis que nos permitirá acadar ese obxectivo de telo finalizado no próximo ano”.

Por último, el alcalde también hizo hincapié en una de las demandas históricas de los vecinos del rural, el saneamiento, que “levaba anos de promesas que se converten en realidades”. De esta forma, la Xunta destinará 3,7 millones de euros para completar la fase 1A del proyecto “e comezar canto antes a 1B”.

Deporte, industria y empleo

La promoción deportiva también cuenta con un lugar destacado en las futuras cuentas, apuntó el popular, avanzando que la ‘Cidade do Deporte’ contará con una dotación de 3,2 millones de euros de cara a completar las intervenciones en marcha. “Estamos a falar de algo que poden ver os veciños”, incidió, poniendo como ejemplo las obras que ya se están acometiendo en el complejo Javier Gómez Noya, el pabellón de Santa Mariña o el recinto de FIMO.

Desgranado por proyectos, el regidor señaló que las instalaciones de Caranza supondrán una inversión de 450.000 euros; las de Santa Mariña 246.944; la conversión de la antigua Feria de Muestras 5,7 millones; la reforma de la cubierta de A Malata otros 3,7 millones y la Cidade Náutica de A Cabana 1,7 millones de euros. A estas se suman las inminentes obras en la Casa do Deporte, por 188.142 euros, y el polideportivo del Ensanche A, por 311.808 euros. Asimismo, Rey Varela mencionó también la partida reservada para impulsar la actividad de los clubes de base, que asciende a 275.000 euros.

Por otra parte, José Manuel Rey abordó de forma unitaria las partidas presupuestarias en materia industrial y para la promoción del empleo, comenzando por el parque empresarial de Mandiá, que, según avanzó el pasado sábado la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y que reiteró el regidor, supondrá una inversión plurianual de 138 millones de euros –no se detalló la partida concreta reservada en 2027–. A esta cuantía se suman los 2,6 millones comprometidos para la mejora de la eficiencia energética del CIS de A Cabana o los 350.000 euros para el refuerzo de la actividad en el Centro de Formación Ocupacional y el Polo de Emprendemento –230.000 y 120.000, respectivamente–. Asimismo, a preguntas de la prensa, José Manuel Rey afirmó que las cuentas de 2027 también contemplan una partida para la rehabilitación del inmueble de Galerías Ferrol, que alojará la futura oficina de empleo.

Movilidad y sanidad

A nivel sanitario, como ya detalló el pasado lunes la propia Consellería que preside Julio García Comesaña, el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) tendrá consignado un presupuesto de 22,4 millons de euros, de los que 17,4 se destinarán a la finalización de la fase 1 del Plan director del Arquitecto Marcide y al inicio de las obras previas de la siguiente. De igual modo, 4,4 millones se emplearán para dotar de equipamiento a las nuevas zonas desarrolladas; 330.000 euros a la compra de vehículos y 470.000 para la humanización de los entornos hospitalarios. Por último, Rey Varela avanzó que se ha reservado una partida de 600.000 euros para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de San Xoán –apuntando, además, que el convenio para la cesión de los terrenos está prácticamente terminado–.

En cuanto a la movilidad urbana, el alcalde calificó de “lamentable” el estado de la estación de autobuses de la ciudad naval, detallando que la Xunta ha destinado para 2027 una dotación de 100.000 euros para el proyecto, a la espera de que se concrete la firma del convenio con el Adif para su desarrollo. En esta línea, aseguró que la política tarifaria de los planes de transporte se duplica respecto al presente ejercicio, alcanzando los 877.600 euros; mientras que el incremento a los servicios de apoyo a la movilidad personal, el transporte escolar y el integrado aumentan un 5,5% en el área, alzando los 2,8 millones de euros. Finalmente, se destinarán 318.400 euros a las bonificaciones de la tarjeta TMG Xente Nova y 40.000 euros a las ayudas para la compra de bicicletas eléctricas.

Otras partidas

En el ámbito social, el alcalde ferrolano destacó, entre otras, las partidas de 2,32 millones de euros para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF); los 2,2 millones para mantener un año más en la ciudad la gratuidad de las escuelas infantiles; o los 2,6 millones y 8,5 para los bonos Concilia y de dependencia, respectivamente. De igual forma, se reservan tres millones de euros para sufragar los gastos anuales de la residencia de mayores de la fundación Amancio Ortega, que gestiona la compañía CK Senior.

Por último, a nivel educativo y cultural, José Manuel Rey anticipó “novedades importantes”, con una inversión global que alcanza los 3,15 millones de euros. Entre otras intervenciones, el alcalde destacó la dotación de 600.000 euros para la construcción de una nueva pista cubierta en el IES Ricardo Cavalho Calero y de 700.000 para otra en el Concepción Arenal; los 701.000 para la rehabilitación integral del CIFP Leixa; y una serie de mejoras en varios centros educativos del término municipal. Por otra parte, de los 13 millones de euros que constará el futuro Centro de Investigación e Innovación da Industria Intelixente (EI3), en 2027 se reservarán 1,3 millones, mientras que se mantienen los 6,64 millones para la acreditación de excelencia del Campus.