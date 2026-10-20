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Diario de Ferrol

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Lingua e textos funerarios

O venres chega a Canido a xornada con exposición ‘Letras Galegas para a Eternidade: Epitafios da Costa Ártabra’

No centro cívico intervirán a antropóloga Emma Pedreira e o profesor Bernardo Penabade

Redacción Ferrol
20/10/2026 21:39
Un dos epitafios rexistrados na parroquia de Ombre, en Pontedeume
Un dos epitafios rexistrados na parroquia de Ombre, en Pontedeume
Cedida
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O patrimonio funerario da contorna, a memoria colectiva e o idioma mistúranse na proposta cultural que se desenvolverá este venres 23, a partir das 19.00 horas, no centro cívico de Canido. Trátase da xornada inaugural da exposición ‘Letras Galegas para a Eternidade: Epitafios da Costa Ártabra’, unha iniciativa que vén da man do proxecto Palabra e memoria, Exper.Turs (Grupo de Investigación en Experiencia Turística) da Universidade da Coruña e a Deputación, coa colaboración da Asociación Veciñal, Muíño do Vento e o Concello.

Esta actividade está enmarcada na programación do Samaín, que terá a súa tradicional celebración multicultural nas mesmas instalacións o día 31, e preséntase co obxectivo de revalorizar as inscricións funerarias como expresión da memoria dunha sociedade, da súa identidade cultural e da relación das distintas comunidades coa morte, así como da maneira de lembrar ás persoas que xa non están.

Actividades

O encontro contará coa participación de Bernardo Penabade, profesor e coordinador de Palabra e memoria, que falará da presenza e do valor da lingua atopada nos epitafios e outros rexistros da memoria funeraria, nunha mesa redonda na que sentará xunto á antropóloga e escritora Emma Pedreira, autora do libro ‘As horas mortas. Viaxes e conversas por cemiterios galegos’, que amais representa unha das persoas fundamentais para o proxecto, que foi recorrendo camposantos de toda a Comunidade.

Un destes territorios corresponde ao concello de Ferrol ao que agora chega esta iniciativa. Precisamente, esta foi a primeira localidade de entre as grandes cidades galegas que se visualizou por completo. Pola súa parte, a investigadora atenderá ao tema da morte mesma e ás despedidas, dende unha perspectiva antropolóxica.

A programación tamén inclúe unha intervención musical, un petisco para as persoas asistentes e o acto de inauguración da exposición, que permanecerá aberta ao público no horario habitual de apertura do centro cívico de Canido até o luns 2 de novembro.

Palabra e memoria

O proxecto colaborativo que coordina Bernardo Penabade leva estudados milleiros de cemiterios de Galicia dende o seu nacemento, hai máis de 20 anos, polo que se pode dar conta das transformacións e evolución no uso da lingua galega nos epitafios, de maneira que tamén se evidencian realidades lingüísticas diferentes segundo o territorio concreto.

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