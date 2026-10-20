La oposición ferrolana critica unas cuentas que “repiten” partidas de ejercicios previos

Bancada de la oposición durante el pleno ordinario del pasado mes de septiembre Daniel Alexandre

La oposición ferrolana cargó este martes contra la Xunta tras la presentación del proyecto de presupuestos para el próximo 2027, criticando que son, en esencia, las mismas cuentas de años anteriores y que no abordan los problemas reales de la ciudadanía.

Comenzando por el grupo municipal socialista, el concejal Rafael Fernández calificó las cuentas de “un pouco máis do mesmo, promesas incumpridas ano tras ano”, así como “unha repetición continua das mesmas partidas se executar”. A este respecto, el edil puso como ejemplo dos proyectos concretos: el saneamiento del rural, cuyas obras debían arrancar en 2023, y el plan director del CHUF, “que acumula 14 anos de retraso”. “A propia configuración dos Presupostos para o vindeiro ano confirman que a estratexia da Xunta é anunciar e adiar o gasto”, aseguró, señalando que el grueso del coste de las obras se sigue “aprazando” para sucesivos ejercicios. Asimismo, en materia de vivienda, censuró que la Xunta se “apresure” en impulsar ahora los proyectos de O Bertón cuando era titular de los terrenos desde hace años.

El portavoz del BNG, Iván Rivas, afirmó que las cuentas tienen dos problemas principales: por una parte, que las inversiones previstas son las mismas de los últimos cuatro ejercicios –y que “nada garante” que se repitan en 2028 y 2029–. De hecho, el nacionalista tiró de retranca, afirmando que “se xuntásemos todas as veces que teñen aparecido estes proxectos ao longo dos anos, Ferrol contaría cando menos con tres cidades do deporte ou probablemente con máis de dez Complexos Hospitalarios”. Y, por otra, por la “absoluta indiferenza do PP diante dos problemas reais da xente”, poniendo como ejemplo el transporte, del que afea que tan solo se destinen 100.000 euros para una estación intermodal –“Que non vai facer en 2027 e ten intereses especulativos”–, pero no para la mejora del servicio urbano e interurbano en el área.

Por último, Ferrol en Cómun (FeC) también censuró las partidas “que aparecen reiteradas ano tras ano” y las de menor cuantía, que define de “simbólicas” y que “saben que non se van desenvolver, como o centro de saúde de San Xoán, a estación intermodal ou o polígono industrial de Mandiá, de marcado carácter electoralista”. A este respecto, la formación se mostró especialmente crítica con el anuncio esta semana de una inversión de 388 millones de euros en el Área Sanitaria, afirmando que la cuantía real es de 17 y que el resto se corresponde “ós gastos ordinarios de pagos de nóminas e de produtos farmacéuticos e material sanitario”.

Por otra parte, la agrupación afeó, entre otras decisiones, que la política de vivienda deje al margen a Recimil y a los 11.000 domicilios vacíos de titularidad pública existentes en Ferrol, además de no contar con dotaciones reales para impulsar el empleo o mejorar el transporte, entre otros.