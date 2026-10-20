La Fuerza de Guerra Naval Especial llega a la ría de Ferrol

Una imagen de la anterior edición del ejercicio

La presencia de tres helicópteros a lo largo de la mañana de este martes sobrevolando la ría de Ferrol llamó la atención de algunos vecinos, pero la Armada se ha encargado de disipar las dudas: se trata de parte de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) que desde ayer lunes y hasta el día 30 de este mes de octubre tendrá en Galicia el escenario de operaciones de un adiestramiento táctico con actividades reales destinado, explican fuentes de la Marina española, "a reforzar la integración, la coordinación y la interoperabilidad de sus capacidades en los entornos marítimo y litoral".

El ejercicio, denominado GNEX 26-02, forma parte del ciclo de preparación de la Fuerza de Guerra Naval Especial y busca el máximo nivel de alistamiento de sus capacidades de operaciones especiales marítimas, que se desplegarán desde Cartagena, con el puesto de mando en la base naval de A Graña. Aquí se coordinarán las actividades previstas en diferentes localizaciones gallegas.

En esta iniciativa participan varias unidades de la Armada: la décima y decimocuarta escuadrillas de la Flotilla de Aeronaves, la Fuerza de Protección (Fupro), el BAC 'Cantabria', el patrullero 'Serviola' y también personal de la Escuela Naval Militar de Marín. Además, cuenta con el concurso de medios extranjeros, como la 'Formoza', unidad polaca de operaciones especiales marítimas, y observadores de la TF-66 de la Marina norteamericana, en aras de una mejor interoperabilidad en el planeamiento y la ejecución de este tipo de operaciones especiales.

El escenario preparado para este GNEX simula un entorno de acceso restringido y amenazas "multidominio", con actuaciones como operaciones de ataque y reconocimiento en profundidad, sabotaje submarino y rescate de rehenes en el entorno costero, así como pruebas con vehículos y aeronaves no tripuladas. Esto se combinará con el apoyo de helicópteros para el transporte del personal, la evacuación de "bajas" y las operaciones de apoyo aéreo cercano.

La Armada explica que las características geográficas y marítimas de las rías gallegas ofrecen un entorno adecuado para poner a prueba la adaptación de las unidades participantes.