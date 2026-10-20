La ‘Álvaro de Bazán’ vuelve a Ferrol tras un despliegue de cinco meses con Marinas americanas

Los reencuentros protagonizaron la llegada de la fragata al muelle número 3 Daniel Alexandre

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ ha regresado este martes a su base, en el Arsenal, tras un despliegue de más de cinco meses en el que ha participado en diferentes ejercicios con Marinas americanas. Las familias de la dotación, conformada por un total de 192 personas, aguardaban impacientes en el muelle 3 la llegada de sus familiares y amigos, que, en principio, iban a desembarcar hoy, pero un cambio de planes adelantó el final de la navegación en una tarde ya plenamente otoñal.

Tras el amarre, el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, subió la bordo para dirigirse a la tripulación y darle la enhorabuena. “Es un orgullo”, dijo. “Quiero destacar vuestra profesionalidad y el trabajo que habéis desarrollado a lo largo de estos cinco meses, pues no está al alcance de cualquier Armada desplegar un barco durante un tiempo tan prolongado y que todo vaya tan bien como ha ido, con unos resultados realmente buenos”, señaló.

El comandante de la F-101, Álvaro Zaragoza, definió la operación como “una experiencia vital extraordinaria, de esas que te marcan, de las que te acordarás toda tu vida. No todos los días se tiene la oportunidad de navegar por el Caribe, el Pacífico oriental, recalar en puertos como Hawai o las islas Galápagos, y de participar en ejercicios tan relevantes como el ‘Rimpac’, el ‘Pac Dragon’ o el ‘Unitas’”.

Zaragoza resaltó las prestaciones de la primera unidad de la serie F-100, que camina ya hacia las dos décadas y media de servicio. “Una vez más”, apuntó, “el buque se ha mostrado como una plataforma fiable y la dotación, comprometida y entregada al cumplimiento de la misión, con profesionalidad y con el apoyo de las autoridades de la Armada en los niveles logístico y operativo, y también de nuestras familias y nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Hemos llegado todos sanos y salvos y por todo ello doy gracias”.

Jesús González-Cela y Álvaro Zaragoza, haciendo el balance de la navegación Daniel Alexandre

Zaragoza enumeró algunos datos del despliegue: 30.000 millas navegadas, que “equivalen a 1,3 veces la vuelta al mundo”, recordó y más de 160 días fuera de base que dan paso ahora a un periodo de relativo descanso. “Sí, pero el barco sigue en el nivel de alistamiento que le corresponde dentro del ciclo operativo en el que estamos, y estamos listos para lo que se nos ordene en cualquier momento”.

El comandante de la F-101 avanzó que la siguiente navegación programada es la que llevará al buque a participar en el quinto centenario del nacimiento del marino que da nombre a la fragata en aguas de Granada. “Recalaremos en Motril el 12 de diciembre para los actos conmemorativos”, apuntó.

En la dársena esperaban los familiares y allegados de la dotación. Jesús, que tiene una amplia experiencia en despliegues largos, con 17 años de carrera en la Armada, reconocía al pisar el muelle que “se me hace muy duro pasar tanto tiempo sin mis dos niñas y mi mujer, pero sobre todo las niñas, que crecen muy rápido”. Esta, de hecho, ha sido la navegación más larga de las seis en las que ha estado embarcado desde que participó en la operación ‘Atalanta’ hace ya una década.

La ausencia tan larga fue también la primera impresión de Álvaro, que aseguraba que es el despliegue más exigente en el que ha estado. “En cinco meses hay momentos en los que uno puede dudar”, apuntó, “pero la dotación ha sido muy buena y sientes esa unión que también se produce en navegaciones largas como las de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN, que fueron tres meses, aunque en esas estás más cerca de casa”.

Álvaro destacó, como hizo el comandante de la fragata minutos antes, la “muy buena relación” con los miembros de las dotaciones de las Marinas latinoamericanas. “Se nota”, aseguró, “que somos primeros hermanos y compartimos raíces”. Zaragoza subrayaba como aspecto positivo “a las personas que hemos conocido y los países que hemos visitado y las relaciones tan estrechas que hemos forjado con Marinas hermanas como las de Colombia, Perú o México. Además”, añadió, “somos perfectamente interoperables con la US Navy”.

Esta ha sido la primera participación de la F-101 en los ejercicios ‘Rimpac’, el mayor del mundo, liderado por Flota del Pacífico de la Marina estadounidense, y ‘Pac Dragon’, en este caso organizado por la U.S. Third Fleet y especializado en la defensa antimisil balístico.

El buque también se ha involucrado en el Galapex IV, que promueve la Armada de Ecuador y en el que también concursaron unidades norteamericanas, colombianas y peruanas, así como en el ‘Unitas’, un programa de adiestramiento que realiza precisamente la Marina peruana desde 1960 y que implicó a buques de los países antes citados y también de las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile.