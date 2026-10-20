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Ferrol

Empiezan las obras de construcción de una de las aceras de la avenida de Compostela

Los trabajos, que ejecuta la empresa de mantenimiento de viales, durarán tres meses

Redacción Ferrol
20/10/2026 22:49
aceras da avenida Compostela
La actuación está en marcha desde este martes
Jorge Meis
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La concesionaria del servicio municipal de mantenimiento de viales, la UTE formada por Civis Global-Manten, comenzó este martes los trabajos de construcción y mejora de una de las aceras de la avenida de Compostela, en concreto el margen derecho de la vía en sentido hacia la plaza de España, en el tramo comprendido entre el aparcamiento del Sánchez Aguilera y la residencia militar El Baluarte. Los trabajos tendrán una duración de tres meses. Además de la habilitación de un paso peatonal, el contrato incluye la rehabilitación de los alcorques, que están muy deteriorados. Para ello se acondicionarán como pequeñas zonas verdes, informa el Concello, para poder mejorar la calidad paisajística de este espacio.

En principio, esta actuación la iba a ejecutar la empresa Misturas, la misma que asume los trabajos de la Cidade Náutica de A Cabana, pero renunció, como también harían la segunda y la tercera firmas que más puntuación obtuvieron en el contrato, debido a un incremento de los materiales necesarios para realizar la obra y las dificultades para encontrar mano de obra cualificada, según avanzó el edil de Obras, José Tomé

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