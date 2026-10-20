El Concello destina 197.000 euros a la contratación de las cabalgatas de esta Navidad

Los Reyes Magos, llegando a Armas el pasado 5 de enero Daniel Alexandre

El gobierno local destinará algo más de 197.000 euros a la organización de las cabalgatas de Papá Noel y Reyes de estas navidades. La reunión semanal del ejecutivo ferrolano aprobó el pasado lunes el expediente de contratación del servicio de producción y ejecución de ambos desfiles, el de la tarde de Nochebuena y los de Sus Majestades de Oriente el 3 y 4 de enero en la zona rural y del día 5 en la urbana.

El contrato se divide en tres lotes “atendendo ás características e ás necesidades organizativas de cada unha das celebracións”, según explicó el alcalde, José Manuel Rey, tras la Xunta de Goberno Local. De este modo, el primero de los paquetes será la cabalgata de Reyes en la zona urbana y comprende la organización y el desarrollo de la marcha el 5 de enero; el segundo lote son las cabalgatas de la zona rural, que tendrán lugar los días 3 y 4 de enero; y el lote tres se ciñe exclusivamente al desfile del 24 de diciembre, tanto por la mañana en Caranza como por la tarde en el resto de la ciudad.

Las empresas interesadas en adjudicarse este contrato tienen de plazo hasta el próximo 2 de noviembre para presentar sus ofertas para cada uno de los lotes, que tienen diferente asignación económica, todas ellas con el IVA incluido: casi 151.000 para la de Reyes en la zona urbana, 17.000 para la urbana y algo más de 29.000 para Papá Noel.