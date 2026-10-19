Un taller enseña a escribir para exposiciones con la galerista de Sarao y el plazo abrirá este mismo lunes 

Laura María Freire Cameselle en 2023, antes de inaugurar Sarao Daniel Alexandre

Este mismo lunes 19 se abre el plazo de inscripción para el taller ‘La curadoría y la palabra: escribir para exposiciones’, que será impartido por la ferrolana Laura María Freire Cameselle, la galerista que codirige Sarao Gallery (carretera de Catabois, 230). Esta actividad formativa, organizada por la biblioteca municipal de Ferrol, se desarrollará en el propio centro el jueves 5 y viernes 6 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas.

Con este nuevo taller, desde la biblioteca proponen una introducción a la escritura curatorial y a los textos expositivos. Combinando contenidos teóricos con ejercicios prácticos, se tratará de explorar cómo las letras pueden conectar al público con el arte, de desarrollar una voz propia y de aprender a que el resultado sea claro, profundo y empático.

La iniciativa, con plazas limitadas, se dirige al público adulto y para participar se requiere tener vigente el carné de la Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Las personas interesadas pueden inscribirse a partir de las 10.00 horas, escaneando el código QR del cartel o a través del formulario accesible en este enlace.