Un 60% de los residuos que gestiona la Mancomunidad se aprovechan

La empresa Coregal se encarga de la gestión Cedida

El servicio de gestión de residuos voluminosos de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, que presta la empresa Coregal, trató más de tres toneladas de enseres desde el mes de junio de 2025, cuando comenzó a hacerse cargo de la prestación esta firma. De estos, casi el 60% de la materia pudo ser aprovechada, dando una nueva utilidad a los residuos dentro del ciclo productivo.

Estos son algunos datos que se extraen del balance del primer año de funcionamiento del servicio mancomundado y que ayer se dio a conocer en el seno del pleno de este organismo supramunicipal, que preside José Manuel Rey Varela.

Los resultados de este primer ejercicio reflejan, como explicó el alcalde ferrolano, la importancia de contar con un sistema específico para la recogida y el tratamiento de este tipo de residuos, que, por sus dimensiones y características, requieren una gestión diferenciada.

Cabanas, Neda y Valdoviño, más residuos por habitante Por ayuntamientos, los de Ferrol, Narón y Fene son los que gestionan mayor cantidad de voluminosos, lo cual es un resultado esperado, al tratarse también de los que cuentan con una mayor población. Asimismo, los de Cabanas, Neda y Valdoviño serían los concellos pertenecientes al organismo supramunicipal con mayor índice de residuos por habitante.

A través de este servicio, los Concellos de la Mancomunidad –Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño– avanzan hacia un modelo más eficiente y sostenible, que favorece la recuperación de materiales, reduce la cantidad de residuos destinados a la eliminación e impulsa el aprovechamiento de los recursos.

Así las cosas, se gestionaron un total de 3.021.850 kilos de residuos y se puso en valor posteriormente, el 59,16%. La distribución de los materiales aprovechables fue de un 48,05% de madera, un 3,98% de metales, 3,93% residuos de aparatos eléctricos y electrónicos –RAEE– y un 3,20% plásticos.

Estas cifras ponen de manifiesto el potencial de la recogida selectiva para transformar residuos en recursos. La recuperación de la madera, metales, plásticos y de los componentes de los aparatos eléctricos permite reducir el consumo de materias primas vírgenes, ahorrar recursos naturales y disminuir el impacto ambiental asociado a la fabricación de nuevos productos.

En el caso de los RAEE, tal y como se refleja en el balance de Coregal, una gestión idónea resulta importante para garantizar el tratamiento correcto de sus componentes y evitar que sustancias potencialmente contaminantes puedan afectar al medio natural.