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Ferrol

Transportes corta desde este martes un carril de circulación por sentido en el puente de As Pías

Comienzan las obras de reparación de diferentes elementos metálicos afectados por el óxido

Redacción Ferrol
19/10/2026 12:14
Obras ponte As Pías FE-14
Infografía facilitada por el Ministerio
Cedida
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El inicio de las obras en el puente de As Pías previsto para este martes conllevará el cierre de los carriles exteriores de cada sentido de circulación. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa de que el corte se producirá a las 13.00 horas para facilitar el trabajo de los operarios y la maquinaria. En concreto, las tareas consistirán en la reparación de varios elementos metálicos de la infraestructura que presentan signos de oxidación debido a la exposición al ambiente marino. 

El tramo del puente al que le afecta esta medida se sitúa entre los puntos kilométricos 2,740 y 3,060, es decir, 320 metros. Además, durante el plazo de ejecución de las obras la velocidad máxima se reducirá a 40 km/h. Sin embargo, el tránsito peatonal no se verá afectado

Esta intervención, precisa el Ministerio, se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. 

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