‘Redescubre San Felipe’ ya está en marcha para público general y alumnado

Una visita al castillo conducida por Ferrol Guías este mismo verano Emilio Cortizas

La segunda edición de ‘Redescubre San Felipe: Historia, Patrimonio e Comunidade’ se inauguró ayer mismo y sus actividades continuarán desarrollándose hasta este domingo. Se trata de un programa que ofrece visitas guiadas escolares, una jornada teatralizada y conferencias abiertas al público general en el castillo, con el objetivo de redescubrir y revitalizar este espacio, que constituye uno de los grandes símbolos históricos del territorio ferrolano.

Tal como destacó la concelleira de Turismo, Maica García, el evento vuelve a celebrarse “coa finalidade de revalorizar o patrimonio local, fomentar a educación histórica e dinamizar un espazo cultural estratéxico na proxección turística de Ferrol”.

Actividades

Hasta el viernes 23, el programa estará dedicado al alumnado de 5º y 6º de Primaria, que se desplazará en autobús al castillo para participar en visitas teatralizadas que acercarán a su historia y valor patrimonial, siempre adaptándose al nivel educativo de cada grupo.

El turno para el público general se abrirá el fin de semana, y en este caso las propuestas incluirán el desplazamiento por mar desde el puerto de Curuxeiras. El primer día (sábado 24) se ofrecerán visitas teatralizadas a las 12.00 y 16.30, con la salida de la embarcación prevista para media hora antes y el regreso a las 13.30 y 18.00, respectivamente.

Al día siguiente, el domingo 25, se celebrará la jornada cultural, zarpando a las 10.30 del puerto y volviendo a la 13.30 desde San Felipe. En este encuentro intervendrán Carmen Perales Garat, que disertará acerca de la historia del castillo (11.00 horas), y Jaime Antón Viscasillas, que impartirá una conferencia sobre la batalla de Brión.

Las personas interesadas en este programa, con plazas limitadas, deberán inscribirse en reservas@ferrolguias.com.