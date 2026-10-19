Los presupuestos de la Xunta contemplan una inversión de 388,8 millones en el Área Sanitaria de Ferrol

Arquitecto Marcide Jorge Meis

El Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) continuará siendo en el documento presupuestario de la Xunta para 2027 una de las grandes apuestas de la Consellería de Sanidade, que invierte en esta área un total de 388,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,48% con respecto a los presupuestos del año anterior.

Los presupuestos de la Xunta en materia sanitaria destinan un total de 17,14 millones de euros al Arquitecto Marcide para el final de las obras en curso de la fase 1 del Plan Director, y para el proyecto e inicio de las obras de la fase previa final, trabajando simultáneamente en las dos fases; y para seguir avanzando en una intervención que tiene la complejidad de que se está llevando compatibilizándola con la actividad asistencial del centro hospitalario.

En el ámbito de inversiones en atención primaria, destaca la dotación de crédito para la licitación del proyecto del nuevo centro de salud en el barrio de San Xoán en Ferrol, con una partida de 600.000 euros. Con respecto a esto, desde el Área Sanitaria de Ferrol se está ultimando la tramitación administrativa para la firma del convenio a través del cual el Concello ferrolano pondrá a disposición la parcela, y que se prevé firmar en las próximas semanas.

Otras inversiones

Estos presupuestos incluyen los gastos de capítulo I, personal asociado la esta área sanitaria; capítulo II, que son los gastos de funcionamiento en los que se incluyen productos farmacéuticos y material sanitario, implantes, gastos de laboratorio y otros; capítulo IV, gastos derivados de la prestación farmacéutica (recetas) y ortoprotésica; así como el capítulo VI de inversiones.

Además de esto, en el ámbito hospitalario se registra crédito para la dotación de equipamiento destinado a aquellas zonas del hospital en las que van concluyendo obras, un total de 4,4 millones. Asimismo, a la humanización de espacios hospitalarios se reservan 470.000 euros.

Entre el equipamiento previsto destaca el crédito consignado para la adquisición de 10 vehículos para diversos servicios de esta área sanitaria por un importe de 330.000 euros.

Así, entre obra y equipamiento, el presupuesto consignado para el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol asciende a 22,4 millones de euros

Al igual que en las restantes áreas, el presupuesto prevé los importes que se destinarán al área para continuar la dotación de equipamiento para los centros de atención primaria y hospitalaria, así como para actuaciones TIC, en las que se incluye el mantenimiento de equipamiento y programas existentes y el desarrollo de nuevas actuaciones.

Al mismo tiempo, el presupuesto previsto para el Área Sanitaria de Ferrol garantiza el incremento retributivo para el personal (sanitario y no sanitario), consignando también los créditos para prestación farmacéutica para toda la población de esta Área.