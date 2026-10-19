La Xunta aprueba la financiación del nuevo edificio de Investigación e Innovación del Campus de Ferrol

Alzado frontal del edificio EI3 Campus Industrial

El Consello de Goberno de la Xunta autorizó este lunes la firma del convenio con la Universidade da Coruña para la financiación del nuevo Edificio de Investigación e Innovación da Industria Intelixente EI3, una inversión que supera los 13 millones de euros, procedentes de dos partidas distintas. La previsión es que la obra se licite antes de finalizar el presente año y que esté lista en 2029.

El gobierno autonómico explicó al término de su reunión semanal que esta iniciativa se enmarca en un paquete más amplio para “reforzar o equipamento de investigación” de la institución académica coruñesa y también de las otras dos universidades públicas, la USC y UVigo, por un importe de más de 20 millones.

El nuevo edificio de investigación del Campus de Ferrol empezará a construirse a finales de este año Más información

En el caso del EI3, el apoyo económico de la Xunta procede, por un lado, del Plan de Infraestruturas de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP y, por otro, de los fondos Feder. Así, ayer se autorizó la firma de los acuerdos, que suman 13 millones. Por un lado, el programa del departamento que dirige Román Rodríguez ya contemplaba en las anualidades de 2025 y la actual partidas de más de 5,6 millones, que “serán transferidas” en las próximas semanas para destinarlas a la construcción de este centro. Además, aportará otros 7,5 millones de fondos europeos para poder completar el presupuesto de la obra, de 13,1 millones.

Las instalaciones se levantarán en la parcela 8 C de la avenida de Esteiro, al lado de la rotonda de González-Llanos

La Xunta destaca que la creación del EI3 busca “liderar iniciativas tractoras” en las áreas de especialización del Campus Industrial de Ferrol, como la ingeniería naval y offshore, la robótica, la gestión de procesos industriales o el hidrógeno verde aplicado al sector marítimo.

El edificio, como se recordará, se levantará en el solar próximo a la rotonda de González-Llanos –avenida de Esteiro, manzana 8 C–. Su construcción fue declarada de interés especial por el pleno de Ferrol en abril del año pasado, con la finalidad de agilizar la tramitación de las licencias.

El centro tendrá equipamiento especializado para crear un polo de innovación de fabricación aditiva de la industria 4.0 capaz de desarrollar proyectos “estratéxicos e tractores no eido da enxeñaría, a innovación e o deseño”, habilitándose un “espazo de referencia”, dice la Xunta, “para o desenvolvemento da investigación científico-tecnolóxica, favorecendo a interacción entre a universidade, as empresas e a sociedade”.