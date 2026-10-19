La oficina de Correos de Caranza contará en breve con un servicio de City Pack

Oficina de Correos de Caranza Jorge Meis

La oficina de Correos del barrio de Caranza continuará en funcionamiento y reforzará horarios de atención por la mañana, además de contar próximamente con un servicio de City Pack para el envío de paquetes.

Así lo explicó la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Caranza, Mapi Rodríguez Venancio, tras mantener una reunión con el responsable de medios de Correos, Javier Varela, ante la preocupación vecinal existente como consecuencia de una jubilación en el personal y el cierre del servicio en horario de tarde, que había llevado incluso al temor de que desapareciese la oficina.

La reunión mantenida este lunes tenía como objetivo conocer cuáles son los planes de Correos con la sucursal del barrio de Caranza, señalando la representante vecinal que “al implantarse el horario invierno, nos dimos cuenta de la merma en el servicio, ya que se pasó de dos trabajadoras a jornada completa por la mañana y una a media jornada de tarde y tener horario ininterrumpido de 8.30 a 18.00, a tener una trabajadora a jornada completa y una a media jornada por la mañana y cerrar por las tardes, el horario actual es de 8.30 a 14.30”.

En la reunión Javier Varela trasladó la garantía de que, a pesar de que los datos que se venían contrastando desde hace un año, de la bajada en la atención de número de clientes, la oficina no se va a cerrar, indicando a la representante vecinal que se va a ajustar a las necesidades que muestra la actual demanda.

En este sentido, la idea es la de reforzar el personal en horario de mañana, con el fin de atender aquellas horas en las que se produce mayor afluencia de vecinos y vecinas, y se va a instalar a corto plazo un City Pack que dará servicio 24 horas al día los 7 días de la semana.

Mapi Rodríguez valoró este servicio, habida cuenta de que en Caranza se presta atención en Correos, además de a los residentes habituales, a muchas personas de fuera, bien militares de la Antonio de Esaño, bien estudiantes del Rodolfo Ucha, que hacen uso habitual de entrega-recepción de paquetes.

Descentralización

Como indicó la presidenta de la AVV, Javier Varela mostró su disposición a seguir dando un servicio descentralizado, apostando por Caranza, a pesar de que Correos solo tiene obligación de tener una oficina cada 40.000 habitantes, por lo que no correspondería otra hasta los 80.000, cuando sí tiene servicio y lo mantendrá en el barrio de la ciudad naval.

Asimismo, el responsable de medios se comprometió con la asociación a mantenerla informada del momento en que empezarán las reformas para instalar el nuevo servicio de paquetería, así como del esperado refuerzo de personal.