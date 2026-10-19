La cofradía de Ferrol siembra 240.000 juveniles de almeja japonesa en As Pías

Almeja subastada en la lonja de Ferrol Emilio Cortizas

Personal de la cofradía de pescadores de Ferrol procedió a lo largo de la mañana de este lunes a realizar una siembra de almeja japonesa en el banco a flote de As Pías, una acción de regeneración para mejorar la productividad de la zona que cuenta con el apoyo, explican fuentes del pósito, de Reganosa.

El biólogo de la cofradía, Félix Cerqueira, explica que el lugar elegido no es el habitual, en la parte del banco que se extiende hacia la ensenada de A Gándara, una área en la que históricamente, hasta que la crisis prácticamente acabó con ella, se daba especialmente la almeja babosa. Los ejemplares que se sembraron tienen un tamaño entre los 18 y los 20 milímetros, es decir, juveniles que dentro de unos meses deberían alcanzar el tamaño suficiente para poder ponerse a la venta.

Antes de la siembra, la cofradía preparó el terreno, removiendo el sustrato y retirando depredadores y especies que puedan competir por el alimento.

Esta acción tendrá un seguimiento en las próximas semanas. Así, en diciembre se realizarán unas catas en el banco a flote para saber si los bivalvos depositados en la zona crecen adecuadamente. En ese sentido, el biólogo del pósito de Curuxeiras explica que la almeja japonesa, aunque lleva muchos años asentada en la ría, tiene más resistencia que la babosa “aos cambios ambientais”, por lo que expresa su confianza de que una intervención como esta dé sus frutos.