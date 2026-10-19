La Armada invertirá un millón en el nuevo acceso de la puerta de Enfermería

Acceso actual Jorge Meis

La Armada invertirá un millón de euros en las obras de adecuación del acceso al Arsenal por la denominada puerta de Enfermería, que, como ya se anunció cuando comenzó el proyecto ‘Abrir Ferrol al mar’ en la fase de Irmandiños, será la entrada principal al recinto una vez finalizados los trabajos de la demolición y rebaje del muro y la habilitación de los itinerarios peatonal y ciclista en toda su extensión, más de 800 metros.

La intervención tiene dos finalidades. Por un lado, adaptar el acceso a las nuevas condiciones y a un mayor volumen de vehículos; por otro, armonizarlo con la solución que se ha adoptado para el cierre entre las puertas del Parque –acceso prioritario hasta ahora– y del Dique; y, por último, instalar un control de seguridad que sea compatible con la preservación de los elementos del siglo XVIII.

Esta reordenación del entorno, tal como figura en el proyecto, también afecta a varios espacios interiores. Uno de ellos, el más representativo por la superficie que ocupa, es la demolición de la actual pista deportiva localizada en la parte posterior del edificio de Enfermería, que se sustituirá por una área de estacionamiento para un total de 28 vehículos.

El entorno de la puerta de Enfermería comenzó a adecuarse antes de que la excavadora abriese, en diciembre del año pasado, la primera “ventana” en el muro, a la altura de la pescadería de Ucha, con la demolición de la nave de bomberos que estaba adosada a la antigua muralla, la primigenia, del recinto, con el objetivo de ensanchar un acceso que actualmente no tiene las dimensiones para la función pretendida: cuatro carriles, dos en cada sentido, aunque reversibles en función del tráfico y de las necesidades de entrada y salida de cada momento, así como otro para los transportes especiales.

El control de entrada se realizará en el interior, desde un local, aún por definir, del edificio de Enfermería y de una caseta de control al otro lado, en el margen derecho, para dos puestos de trabajo.

Habrá cuatro carriles, dos de ellos reversibles, y uno para vehículos especiales

En este caso, y a diferencia de la que existe actualmente, las vallas serán de apertura automática por lectura de tarjeta o de matrícula, pero no solo para los vehículos. Para los peatones el acceso también se hará con soporte físico y a través de tornos. Según reflejan los pliegos, para la seguridad se instalará una verja que en características y altura será similar a las que se están instalando en el perímetro del recinto del Arsenal en su contacto con la ciudad.

Además del acceso, la intervención –que admite ofertas de las empresas interesadas hasta el próximo 30 de octubre– plantea cambios en otras instalaciones próximas, en concreto en las deportivas que se localizan en la parte posterior del edificio de Enfermería.

Esta pista de tenis y su caseta colindante se demolerán para generar un aparcamiento con capacidad para 28 vehículos que complementarán, precisa el proyecto, las plazas que se puedan crear asociadas a la rehabilitación del propio edificio de Enfermería.

La intervención también tiene en cuenta los aspectos patrimoniales. En ese sentido, la demolición de la nave de bomberos dejó a la vista parte del cordón magistral de la muralla dieciochesca. Así, para la puesta en valor de este elemento, se picarán los morteros actuales, se realizará un enfoscado con mortero de cal y se pintará al silicato. Además, para completar la actuación se creará un foso-corredor que requerirá la construcción de un muro de contención de hormigón armado paralelo a la traza original a una distancia de 2,6 metros. La altura del cierre será variable, con la finalidad de que se permita “una visión del conjunto” desde la acera definida en la zona más cercana a la nueva puerta de Enfermería. En este corredor de acceso al interior del Arsenal habrá dos firmes diferentes.

Se pondrá en valor la traza de la muralla original del XVIII

Por un lado, el pavimento de la parte del tráfico rodado será de adoquín prefabricado de hormigón, que sustituirá a los asfálticos y a la solera de hormigón existentes, mientras que para las aceras la solución por la que se ha decantado el equipo redactor del proyecto es similar a las que se colocarán en el exterior, en la zona de paso pública, es decir, de losetas de granito.

Uno de los aspectos novedosos de la actuación tiene que ver con el control de accesos, al otro lado del inmueble de Enfermería. Así, se levantará una pequeña caseta para dos puestos de trabajo con una planta rectangular de 4,6 por 2,9 metros, acristalada –con prestaciones antibala– en dos de las cuatro fachadas para permitir una mejor visión del exterior. La puerta de fuera será de seguridad blindada.

Además, habrá verjas interiores a ambos lados del acceso, tanto del lado del edificio de Enfermería como de la caseta de seguridad próxima a la antigua muralla del XVIII, de una altura de 3,20 metros, hasta el límite que marca la instalación que controlará el tráfico.