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Ferrol

El PSOE presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta ante "o castigo a Ferrolterra"

El diputado Aitor Bouza indica que las cuentas no responden a las necesidades y preocupaciones de la comarca

Redacción Ferrol
19/10/2026 22:12
Aitor Bouza, parlamentario socialista
Aitor Bouza, parlamentario socialista
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El diputado socialista en el Parlamento gallego Aitor Bouza lamentó que los nuevos presupuestos de la Xunta de Galicia no respondan, a su juicio, a las preocupaciones importantes en las comarcas de Ferrolterra y Ortegal, como son la sanidad y la educación públicas de calidad, y las infraestructuras que las sostienen. Bouza indicó que “vemos como todas esas promesas de centros educativos que se levan facendo durante anos non se plasman a día de hoxe, e polo tanto non deixan de ser meras promesas que volven estar incumpridas”. 

Marcide CHUF

Los presupuestos de la Xunta contemplan una inversión de 388,8 millones en el Área Sanitaria de Ferrol

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El socialista anunció que desde el grupo parlamentario del PSdeG-PSOE se presentarán enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2027 para que se puedan corregir estas deficiencias “ante este castigo, outra vez máis da Xunta de Rueda, ás comarcas de Ferrolterra e Ortegal”. El diputado autonómico apunta, asimismo, que desde el PSOE trabajarán ya para que la voz de la ciudadanía y los derechos de las personas se garanticen.

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