El PSOE presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta ante "o castigo a Ferrolterra"

Aitor Bouza, parlamentario socialista Cedida

El diputado socialista en el Parlamento gallego Aitor Bouza lamentó que los nuevos presupuestos de la Xunta de Galicia no respondan, a su juicio, a las preocupaciones importantes en las comarcas de Ferrolterra y Ortegal, como son la sanidad y la educación públicas de calidad, y las infraestructuras que las sostienen. Bouza indicó que “vemos como todas esas promesas de centros educativos que se levan facendo durante anos non se plasman a día de hoxe, e polo tanto non deixan de ser meras promesas que volven estar incumpridas”.

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El socialista anunció que desde el grupo parlamentario del PSdeG-PSOE se presentarán enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2027 para que se puedan corregir estas deficiencias “ante este castigo, outra vez máis da Xunta de Rueda, ás comarcas de Ferrolterra e Ortegal”. El diputado autonómico apunta, asimismo, que desde el PSOE trabajarán ya para que la voz de la ciudadanía y los derechos de las personas se garanticen.