El pianista británico James Rhodes presenta ‘Manía’ en un concierto en Ferrol este viernes

Última actuación de James Rhodes en el auditorio municipal, en 2022 Jorge Meis

‘Manía’ es el nuevo espectáculo del pianista británico con alma gallega James Rhodes, un artista que se distingue por romper los moldes que suelen asociarse a la música clásica, y este viernes volverá al Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas en el marco de esta gira. El concierto empezará a las 21.00 horas, con una duración aproximada de 80 minutos, y todavía quedan entradas disponibles en las taquillas del Jofre o en este enlace a la web de Ataquilla.

Esta semana, el público dispone de la oportunidad de acercarse a la singular propuesta de Rhodes, uno de los pianistas más reconocidos del territorio internacional, que en sus actuaciones combina la interpretación con la comunicación directa con los espectadores, explicando las obras que suenan y añadiendo reflexiones personales. En esta gira recorrerá, a través de las creaciones de los más célebres compositores de la historia (como Chopin, Brahms o Rachmaninov), su propia peripecia vital, en la que salió hundido de su Reino Unido natal y terminó aterrizando en España, donde salió a flote y pasó por diferentes etapas.

Según el propio James Rhodes, el Auditorio de Ferrol es uno de sus escenarios predilectos, a pesar de haber pisado otros de la talla del Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Barbican de Londres, Musikverein de Viena o Carnegie Hall de Nueva York, así como actuó también en espacios de Hong Kong, Melbourne, Medellín, Buenos Aires o Sidney.

Además de su faceta puramente musical, el artista firma libros como el exitoso ‘Instrumental. Memorias de música, medicina y locura’, y tiene su propio programa radiofónico, ‘En clave de Rhodes’ (SER).