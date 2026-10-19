Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El patrullero de altura ‘Serviola’ monitoriza el tránsito de mercantes rusos

El operativo se desarrolló desde comienzos de este mes de octubre

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:59
Patrullero Serviola calificación operativa
El patrullero, en una calificación operativa anterior
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El patrullero ‘Serviola’, con base en el Arsenal de Ferrol, participó en las primeras semanas de octubre en labores de seguimiento de varias unidades rusas durante su tránsito por espacios marítimos de interés estatal. El buque zarpó a comienzos de mes para monitorizar el convoy de mercantes de aquel país a la altura del límite de la Zona Económica Exclusiva –ZEE– entre España y Portugal hasta la frontera con Francia.

Este mismo grupo de barcos rusos ya había sido objeto de seguimiento por parte del BAM ‘Tornado’ a su paso por el Mediterráneo occidental y el golfo de Cádiz, hasta su entrada en la ZEE de Portugal.

El Mando Operativo Marítimo –MOM– en el que se integró el patrullero ferrolano para poder participar en esta misión de vigilancia, centra su trabajo en los espacios de soberanía e interés para “detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis”.

Entre el MOM y el resto de mandos operativos –terrestre, aéreo, espacial y ciberespacial–, las Fuerzas Armadas tienen desplegados alrededor de 850 militares en operaciones permanentes como la que ha realizado el ‘Serviola’ las semanas anteriores. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620