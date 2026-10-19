El patrullero de altura ‘Serviola’ monitoriza el tránsito de mercantes rusos

El patrullero, en una calificación operativa anterior Cedida

El patrullero ‘Serviola’, con base en el Arsenal de Ferrol, participó en las primeras semanas de octubre en labores de seguimiento de varias unidades rusas durante su tránsito por espacios marítimos de interés estatal. El buque zarpó a comienzos de mes para monitorizar el convoy de mercantes de aquel país a la altura del límite de la Zona Económica Exclusiva –ZEE– entre España y Portugal hasta la frontera con Francia.

Este mismo grupo de barcos rusos ya había sido objeto de seguimiento por parte del BAM ‘Tornado’ a su paso por el Mediterráneo occidental y el golfo de Cádiz, hasta su entrada en la ZEE de Portugal.

El Mando Operativo Marítimo –MOM– en el que se integró el patrullero ferrolano para poder participar en esta misión de vigilancia, centra su trabajo en los espacios de soberanía e interés para “detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis”.

Entre el MOM y el resto de mandos operativos –terrestre, aéreo, espacial y ciberespacial–, las Fuerzas Armadas tienen desplegados alrededor de 850 militares en operaciones permanentes como la que ha realizado el ‘Serviola’ las semanas anteriores.