El movimiento de mercancías del Puerto de Ferrol resiste a la zozobra geopolítica

Un gasero rumbo a Reganosa, el pasado verano Jorge Meis

Son, de nuevo, los graneles líquidos, principalmente combustibles como el gas natural licuado y el fuel oil, los productos que le permiten a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao mantenerse por encima de los números del año pasado, unas cifras que mejoran en un 3,2%, según avanzó ayer el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal.

El Puerto resiste así a una coyuntura geopolítica internacional inestable que se prolonga desde hace varios meses y que afecta también –y especialmente– al transporte marítimo. Con todo, las dársenas de Ferrol y San Cibrao muestran una mayor actividad que el ejercicio pasado, pasando de los 5,12 millones de toneladas entre enero y septiembre a los 5,29 del curso presente. Son, por lo tanto, 167.000 toneladas más. Así, los graneles líquidos representan alrededor del 43% del total del tráfico portuario en los tres primeros trimestres del año –los datos de todo el conjunto del sistema estatal los publicará Puertos del Estado en las próximas semanas–, situándose muy cerca de los 2,3 millones, muy por encima de los 1,7 del mismo periodo de 2025, es decir, alrededor de 550.000 toneladas más.

El buen comportamiento de los graneles líquidos contrasta con la situación que se da en el resto de los grandes segmentos de carga. El que durante décadas fue el motor de la actividad del puerto, el granel sólido –y, en concreto, el carbón– se mantiene ligeramente por encima, con 2,3 millones de toneladas movidas en los muelles de la Autoridad Portuaria, si bien constata una pérdida del 12,5% en relación con el mismo periodo del ejercicio pasado.

También por debajo de los números de 2025 está la mercancía general, que pasa de las 725.586 toneladas a las 676.102 de este año y los contenedores, que caen más de un 50% y se quedan en 8.093 recipientes que han transportado, con escala en la terminal de Yilport en Caneliñas, alrededor de 105.000 toneladas.