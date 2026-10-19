El edificio de Correos de Ferrol acogerá una unidad de apoyo del SEPE para toda España

Edificio de Correos donde se instalará el Sepe Daniel Alexandre

La Unidad de Apoyo de Ferrol del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– se instalará definitivamente en la planta superior del edificio de Correos, en la plaza de Galicia, en cuanto finalicen las obras de adecuación que se están desarrollando.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz puso en marcha esta oficina extraordinaria el pasado mes de junio, si bien por el momento no está operando en su localización definitiva.

Su funcionamiento, explican fuentes ministeriales, no implica, por tanto, la apertura de una nueva oficina presencial, sino la implantación en Ferrol de una “estructura especializada” que refuerza la capacidad de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal para el conjunto del territorio español. Es decir, no se trata de una oficina al uso como las que funcionan en el edificio administrativo de la Xunta o en la avenida de Vigo.

La unidad ya está dada de alta como nuevo centro del SEPE y, por lo tanto, opera con total normalidad, si bien la apertura efectiva del espacio se encuentra condicionada a la finalización de las actuaciones necesarias para su adecuación.

Esta sección de apoyo no es una oficina abierta al público ni tampoco prestará atención presencial o mediante cita previa, como los dos otros centros que ya existen en la ciudad. Su finalidad es reforzar, desde Ferrol y con alcance para todo el territorio del Estado, la tramitación remota de presolicitudes y expedientes electrónicos “correspondientes a las provincias y oficinas que soportan una mayor carga de trabajo”. Con esta perspectiva, la oficina contribuye a reducir el volumen de expedientes pendientes, acortar los tiempos de respuesta y, añaden fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, “liberar capacidad en las oficinas territoriales para la atención directa a la ciudadanía”.

En ese sentido, la creación de esta unidad de apoyo o de refuerzo no va a suponer el cierre de ninguna oficina ya existente ni el traslado de otro centro que ya funcione, sino un espacio de trabajo nuevo que tendrá una operativa diferente a la de las oficinas de prestaciones de Ferrol.

Sede de las Galerías Ferrol

La puesta en marcha de la unidad de apoyo del SEPE se solapa en el tiempo con el proceso de contratación de las obras de acondicionamiento de las antiguas Galerías Ferrol entre Galiano y Real, que acogerán la nueva sede de la oficina de empleo tras la inversión de algo más de un millón de euros para adaptar las instalaciones actuales. Como se recordará, la intención de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración es que antes de que acabe el presente año la intervención pueda estar licitada. En marzo, el departamento de José González, que incluye el proyecto de ampliación con otros similares en Santiago, Ourense y Sarria, adjudicó la redacción del proyecto a IDOM Consulting Engineering Architecture por unos 75.000 euros.

La Xunta prevé licitar la nueva oficina de empleo este año Más información

La actuación permitirá realojar a unos 25 funcionarios y funcionarias que en estos momentos realizan su trabajo en otras oficinas próximas: el edificio administrativo de la Xunta y el Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación –SMAC– en la calle Real.

La Xunta adquirió las antiguas Galerías Ferrol en 2024. Entre la planta baja y las dos superiores suman más de 1.400 metros cuadrados que, según la memoria de la actuación, se distribuirán de la siguiente manera: el bajo se destinará a zona de archivo; en la primera planta se ubicarán las nueve personas del SEPE y en la segunda, los 12 del Servizo Público de Emprego de Galicia –SPEG– y dos del SMAC.