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Premio

El cartel de José Ángel Blanco gana el reto de la II Feira de Formación e Educación de Ferrol

La propuesta ganadora vino de la mano de un alumno de la Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI)

Redacción Ferrol
19/10/2026 20:55
José Ángel Blanco Pazos hablando de la propuesta en el concello
José Ángel Blanco Pazos hablando de la propuesta en el concello
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La II Feira de Formación e Educación, que se celebrará el miércoles 18 de noviembre en el Auditorio Álvaro Lamas (de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas), ya tiene ganador de su concurso de carteles: José Ángel Blanco Pazos. El autor elegido, alumno del máster en Enxeñaría de Deseño Industrial, que se imparte en el Campus de Ferrol, fue seleccionado entre un total de 25 propuestas, todas elaboradas por estudiantado de la Universidade da Coruña –UDC–.

Después del acto de presentación de la Feira de Formación e Educación de este año, el alumno de la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– fue recibido por el alcalde, José Manuel Rey Varela; por la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas; y por la concelleira de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons Formoso. En un encuentro informal, a José Ángel Blanco se le entregó un cheque por valor de 250 euros y un diploma acreditativo.

La iniciativa que se desarrollará el próximo mes en el auditorio municipal está promovida por el Concello de Ferrol en colaboración con la UDC, a través del Campus Industrial.

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