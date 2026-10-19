Desaparecida desde el pasado miércoles en Ferrol una mujer de 71 años

María Trinidad Orrego Montoya, desaparecida Cedida

Desde el pasado miércoles 14 falta de su casa en Ferrol María Trinidad Orrego Montoya, una mujer de 71 años que, según denunció su hija, Guillermina, dejó su vivienda para dirigirse a un hotel, con su maleta, al que nunca llegó.

Fue al día siguiente a su marcha cuando la hija llamó al hotel y entonces le informaron de que nunca se había registrado en él. Al parecer, la idea de la desaparecida era coger un taxi para llegar al establecimiento, a poca distancia de su residencia, si bien finalmente, aunque la hija no pudo verla marchar por no hallarse en casa, su marido le confirmó que se fue andando.

Al no tener noticias de ella, se presentó denuncia en la Policía Nacional.

La mujer desaparecida convive con su hija, su marido y el hijo de ambos y, al parecer, decidió ausentarse unos días (hasta el domingo) por encontrase deprimida y tener algunos problemas con el marido de la hija, debido a una enfermedad de este. La mujer no tiene más familia en España, ya que sus otros dos hijos residen en el extranjero, por lo que no acudió con ellos, como así lo confirmó su hija Guillermina.

María Trinidad Orrego Montoya mide 1,60, pesa entre 60 y 65 kilos, ojos castaños y tiene el pelo canoso y complexión delgada.

Desde SOS Desaparecidos facilitan el contacto telefónico 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es para quien pueda aportar alguna información sobre el paradero de María Trinidad.