Conexión Ferrol-Lisboa para investigar riesgos de la propulsión nuclear en el transporte por mar

El investigador José Miguel Mahía, en el Campus Industrial de Ferrol Cedida

El Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– de la Universidade da Coruña –UDC–, que se localiza en el Campus de Ferrol, colabora con la Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, de Paço de Arcos, distrito de Lisboa, para la búsqueda de nuevas soluciones que contribuyan a la descarbonización del transporte marítimo. Una de las tecnologías que despiertan mayor interés entre el ámbito investigador es la propulsión nuclear, por lo que es necesario estudiar al detalle los riesgos y las condiciones de seguridad asociadas a su posible aplicación a bordo.

El investigador del Citeni José Miguel Mahía firma este trabajo junto con Diogo Faustino y Sandrina Pereira, de la institución portuguesa, bajo la denominación de ‘Qualitative Risk Analysis on the Use of SMR for Maritime Nuclear Propulsion Using HAZID an HAZOP Methodologies’.

Los resultados se presentaron este mismo mes en la Asamblea General Anual y Conferencia Científica de la Asociación Internacional de Universidades Marítimas –IAMU–, que se celebró en la Universidad de Split, en Croacia. En representación del equipo investigador, la exposición corrió a cargo de Sandrina Pereira.

En líneas generales, el trabajo analiza los peligros que suponen los reactores de sales fundidos y estudia la forma en la que podrían afectar a su propio funcionamiento, así como a la seguridad de una instalación de propulsión futura.

En detalle

La investigación pone el foco en el potencial de los denominados Small Modular Reactors –SMR–, que son reactores nucleares compactos que resultan especialmente interesantes en el terreno internacional, y cada vez más, como alternativa energética para avanzar en la descarbonización del transporte marítimo, debido a aspectos como su menor tamaño o a las mejoras en la gestión de residuos generados.

Concretamente, como caso de análisis se eligió un reactor de sales fundidos, que se caracteriza por funcionar a baja presión, por su elevada densidad energética, la mejora de la eficiencia térmica y la incorporación de mecanismos de seguridad pasiva que permiten detener el reactor sin necesidad de que intervenga la mano humana. Las metodologías aplicadas fueron HAZID y HAZOP, ‘Hazard Identification’ y ‘Hazard and Operability Study’, respectivamente.

“Os SMR representan unha tecnoloxía con potencial para contribuír a descarbonizar o transporte marítimo mantendo os elevados niveis de autonomía, fiabilidade e seguridade que esixe o sector”, explica el propio José Miguel Mahía.