Chicharrón celebrará en Ferrol “un final antes dun novo comezo” no seu concerto no Jofre
O trío de Carballo presenta o seu último disco, ‘Temporal’, un traballo marcadamente escuro que soa a grandes cambios
“O último concerto de Chicharrón en bastante tempo”, tal como adiantou o encargado da súa guitarra eléctrica e dunha das voces, Alberto M. Vecino, celebrarase o próximo domingo 25 no Jofre. Compartindo data e escenario con Zavala, a partir das 19.00 horas, o trío de Carballo presentará ‘Temporal’, un novo disco que sae da man do selo local Ferror Records e que marca un antes e un despois na súa traxectoria.
Do mesmo xeito que o produtor do álbum, Marco Maril, complementou o primeiro concerto de presentación no teatro Colón da Coruña tocando un piano de cola, desta volta, aínda que cun instrumento máis humilde, o teclista será un dos protagonistas xunto a Vecino, Mara Pérez García (voz e percusión) e Rosalía Fernández Rial (acordeóns).
Este trío constitúe “a formación máis estable da historia de Chicharrón”, sinala o guitarrista, lembrando que as orixes da agrupación remóntanse a 13 anos atrás. No medio deste período, tras publicar tres discos de longa duración, a banda fichou polo selo discográfico local no 2021, unha colaboración que se estreou con ‘Unha fogueira intacta’ e que continuou con ‘Erosión’ (2022) e ‘O que nos queda por non dicir’ (2023).
“Para nós é moi importante porque creo que Ferror Records está a facer unha labor moi necesaria. Están sacando discos en vinilo de todo o underground de Galicia”, destaca Alberto M. Vecino, explicando que “tivemos unha oferta económica un pouco máis importante pero non tiña sentido” cambiar, xa que “a nosa intención nunca foi vivir da música”. Non obstante, o seu anterior lanzamento, o EP ‘Vitoria’ (2025), veu da man doutro selo, unha oferta que non puideron reixeitar porque “creo que a maior parte dos discos que temos en casa, digamos, de indie español, son de Acuarela, así que nos molaba moito formar parte da historia” con estes catro temas, sen deixar de apoiar a proposta dos ferroláns.
‘Temporal’
O novo disco nace da elaboración dunha serie de textos: “pasa en case todos os discos de Chicharrón, acábanse convertendo como nunha especie de sementes de melodías, incluso das frases dos discos”, explica Alberto M. Vecino, apuntando que tamén “estamos vivindo unha época moi escura, creo que vén de aí e que si que é un punto de inflexión” ou “un final antes dun novo comezo”, como xa vaticinaba unha das letras deste ‘Temporal’.
Despois dunha “época moi feliz” como trío, engade o guitarrista, había que “afundirse” e “eu polo menos síntome bastante mellor despois de facer isto, e para min a música sempre foi iso, aparte de expresión, tamén era un consolo, unha búsqueda desa verdade”. Así, “estamos preparados para dar outro paso” que apostará aínda máis por estar “á marxe do mercado”, “usando o local de ensaio como laboratorio, experimentando... ocórrensenos moitas ideas”.