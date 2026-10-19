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Ferrol

Aparece la mujer de 71 años que faltaba de su domicilio desde el pasado miércoles

Se puso en contacto con un hijo que residía en el extranjero indicando que estaba "en un pueblo"

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:33
María trinidad Orrego Montoya, desaparecida
María trinidad Orrego Montoya, al parecer, ha dado ya señales de vida
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María Trinidad Orrego Montoya, la mujer de 71 años que, según denunció su hija, Guillermina, había dejado su vivienda el pasado miércoles para dirigirse a un hotel al que nunca llegó, ha dado señales de vida este mismo lunes.

Fue su hija quien alertó en la mañana del lunes a la Policía Nacional y a SOS Desaparecidos, indicando que no sabían donde se hallaba y que hacía quedado de regresar a casa el domingo y no lo hizo.

María trinidad Orrego Montoya, desaparecida

Desaparecida desde el pasado miércoles en Ferrol una mujer de 71 años

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Al parecer, la mujer se puso este lunes en contacto con otro hijo, que no reside en España, informádolo de que se encuentra a “bien” y “en un pueblo”, sin más concreciones.

Este martes está está previsto que la hija, con la que convivía la mujer,  retire la denuncia.

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