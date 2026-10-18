Zavala adianta no teatro Jofre a proposta “superelectrónica” que lanza o seu terceiro disco
Dous proxectos destacados do panorama musical galego actual tocarán o próximo domingo 25 en Ferrol, Chicharrón e Zavala, este último a piques de publicar ‘Lume’, que será o inicio dunha triloxía
O próximo domingo 25, ás 19.00 horas, o teatro Jofre acollerá arredor de dúas horas de concerto que se repartirán entre dúas bandas destacadas do panorama galego actual, que ademais comparten o feito de ter elixido ao selo local de Ferror Records para dar saída aos seus traballos discográficos. Unha delas é Zavala, que interpretará “seis temas de vez”, tal como expresa a cantante ferrolá Carla Romalde, pertencentes ao seu inminente álbum ‘Lume’.
“É unha triloxía baseada nos ‘Camiños da vida’ de Otero Pedrayo”, explica o guitarrista e compositor Víctor Ledo sobre este novo disco, que constituirá unha primeira parte necesariamente “superelectrónica” para seguir a mesma estrutura que rexeu a obra do escritor ourensán, ao que, por certo, se dedica este 2026 como Ano Oteriano. Igual que esta decisión cambia a sonoridade cambian tamén as letras: en ‘Lume’ prima “un concepto social, sobre todo, non hai ningunha canción de amor”, continúa o artista, referíndose a unha constante dentro da traxectoria de Zavala, que neste disco apréciase de xeito “máis contundente”, apunta Carla Romalde.
Aproximadamente un mes antes de publicar este traballo, que consituirá o seu terceiro disco, interpretarán no Jofre seis temas representativos dos 10 que incluirá ‘Lume’. En calquera caso, o seguinte adianto que está por vir (despois de ‘Corvo negro’, ‘Charly’ e ‘Das cruzes’) será toda unha sorpresa xa que corresponderá a unha desas catro cancións que deixarán sen tocar en Ferrol, a onde si levarán “dous novos, que non tocamos nunca”, sinala Víctor Ledo.
Concerto
Zavala subirá ao escenario coas Atalaias de Caión, unha agrupación tradicional coa que conectaron por primeira vez co seu anterior ‘Pequeno manual para grandes cambios II’ e coa que continúan traballando actualmente, non só para tocar eses temas senón que tamén formarán parte do próximo lanzamento, tal como adiantan os integrantes. “Adáptanse moito ao rock, ao pop, a facer os coros máis fóra do que vén sendo o contexto cantareiras... fan un pouco de todo, entón isto tamén nos dá moitas posibilidades”, valora a cantante.
“O teatro é un formato que nos gusta moito porque estás moi en conexión co público e van escoitar, realmente, é un marabilla”, engade. Eran previsibles as gañas da integrante ferrolá por actuar no emblemático escenario da súa cidade, pero esta tamén é unha data sinalada para Víctor Ledo, que expresou a súa ilusión por tocar neste espazo, no que lembra ben “un concerto que vin alí de Rodrigo Leão, foi dos mellores que recordo”.
Nesta tempada, Zavala vén de percorrer moitos teatros galegos, entre os que se atopa o da Beneficencia de Ortigueira pero tamén outros de grandes cidades como o Principal de Santiago de Compostela, onde tocaron con motivo da proxección de ‘Adeus vista dos meus ollos’, de Marisa Moreda. Tamén teñen prevista unha actuación no Colón da Coruña, o 27 de novembro, pola presentación doutro documental no que se pode escoitar a súa música, ‘Alwasiyya’, dirixido por Magda Calabrese e Richard Zubelzu coa produción executiva e protagonismo de José Luis Díaz.