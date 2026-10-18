Un paso más en el aglomerado de caminos en la parroquia ferrolana de San Xurxo

Las obras afectarán a caminos de la parroquia de San Xurxo Jorge Meis

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la publicación de la licitación del aglomerado de varios caminos de la parroquia ferrolana de San Xurxo.

Se trata de los localizados en la zona de Trasouteiro –con cargo a fondos del POS+ Adicional 2/2025, en su segunda fase– por un importe de 165.265,72 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el día 5 de noviembre para poder presentar su propuesta.

La actuación abarca tres viales: el camino de las Bicudas-Castrillón, que presenta numerosos baches, fisuras y pérdida de la capa de rodadura; el ramal de Aguiriz, actualmente de tierra y con problemas de accesibilidad, especialmente en épocas de lluvia; y el de Aguiriz-Fontás, que también se encuentra sin pavimentar y presenta deficiencias de regularidad y drenaje.

Objetivos

Los trabajos que tienen previsto ejecutar el Concello ferrolano permitirán rehabilitar estos accesos, mejorar las condiciones de circulación y facilitar los desplazamientos diarios de las personas residentes y usuarias de estas vías de la zona rural.

La Xunta de Goberno Local aprobó la semana pasada el expediente de contratación de estas obras de aglomerado en los tres caminos, cuyas obras contarán con un plazo de ejecución de tres meses.

Ahora se abre el período de presentación de ofertas para las empresas dispuestas a ejecutar las obras