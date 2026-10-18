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Ferrol

Presentación del plan 'Industrializa a innovación' a los centros de tecnológicos en Ferrol

La conselleira de Economía se reunió con representantes de Atiga en el CIS

Redacción Ferrol
18/10/2026 08:18
A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, acompañada da directora do Instituto Galego de Promoción Económica Igape Covadonga Toca, CIS
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El CIS de Ferrol acogió este sábado la reunión de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con representantes da Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia –Atiga–, que agrupa a seis centros tecnológicos de referencia en la comunidad –participaron los directores generales de Aimen, Gradiant, Anfaco-Cytma, Cetim, CTAG, ITG–, con los que analizó las iniciativas da Xunta en materia de innovación, concretamente, una de las principales medidas del goberno gallego, el programa ‘Industrializa a Innovación’, que forma parte de la Estratexia Galega de Innovación Empresarial.

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Lorenzana explicó que este documento se presentará este lunes en el Consello de la Xunta con la innovación industrializada como eje principal. “Non se trata só de innovar máis, senón de conseguir que a innovación se transforme en industria, actividade económica e capacidade produtiva”, indicó la responsable de Industria. Por eso destacó el papel de los centros tecnológicos como pieza clave en este camino. Desde Atiga se valoró esta importancia señalando que pueden ayudar a que la empresa gallega sea más competitiva.

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