O Gaiteiro, el éxito de un negocio que fue robado y sacudido por el huracán hortensia en su primer día

Jesús Formoso, preparando una botella de vino para servir Jorge Meis

¿Y qué se le pierde a alguien en un espacio que se encuentra en plena curva (muy cerrada, por cierto) de la Nacional VI, en Laraxe, frente a un cementerio, en un edificio que parece cualquier cosa menos un templo del disfrute enogastronómico y que, además, solo dispone de una mesa? Pues mucho, se les pierde mucho.

Estamos hablando de O Gaiteiro, una vinoteca con más de medio siglo de historia que cambió de rumbo hace ya 42 años, cuando Jesús Formoso Vila (Suso) tomó las riendas del negocio que regentaba su padre, José Formoso, un ebanista que por salud se vio obligado a dejar su profesión y decidió montar un merendero transformado hoy en su antítesis, en un rincón para los amantes del vino y los productos delicatessen, que poco o nada tiene que ver con aquellos primeros años de actividad en los que el vino se bebía en taza y no en copas de 30 euros la unidad.

Su padre, ebanista, tuvo que dejar la profesión por salud y montó un merendero, a su jubilación se ocupó su hijo, quien en poco tiempo lo transformó

O Gaiteiro es desde hace varias décadas el local favorito de los hosteleros, de los foodies, de los sibaritas, de aquellos que buscan algo diferente, que les ayude a evadirse mientras disfrutan probando un buen vino o espumoso y degustando alguna de las propuestas que con tanto mimo y gusto seleccionan Suso y su esposa: pequeños bocados llenos de sabor y calidad.

Hace solo unos días, el 4 de octubre, Suso compartía en sus redes el recuerdo de su primer día al frente del negocio familiar. “Tal día como hoy, en el año 1984, tomé las riendas de O Gateiro, un día accidentado”. Y es que aquella histórica jornada fue la misma en la que el huracán Hortensia azotó la comarca, parecía mal día para abrir y aún así tuvo alguna visita inesperada, la de los amigos de lo ajeno, que justo aquella madrugada, cuando más fuerte golpeaba el huracán, entraron a robar en el negocio desafiando el vendaval. “Desde luego no fue el comienzo deseado, no parecía un buen presagio, pero han pasado 42 años y no nos ha ido tan mal”, matiza el propio Formoso.

La única mesa del establecimiento dispuesta para recibir a sus comensales Jorge Meis

Tan sorprendente fue su inicio como lo es su día a día. Son muchos los clientes fieles que atesora, algunos de toda la vida, pero también son numerosos los que visitan el local por primera vez, gente llegada de diferentes puntos de Galicia o el país y hasta del extranjero. O Gaiteiro atrapa tan pronto se atraviesa la puerta. “Es como si de repente llegaras a un lugar inimaginable, un poco de cuento, con esa la luz tan especial, la música de fondo, todo te transporta a otro ambiente, sentí como si allí se detuviera el tiempo entre copas preciosas y botellas, cientos de botellas”, indica Jorge M., alguien que acabó en el local por casualidad y no descarta convertirse en un cliente más. “Yo no voy más porque no puedo, Suso tiene maravillas ahí dentro y lo malo es que la gente como yo, a quienes nos gusta probar cosas nuevas y dejarnos sorprender por Suso, entramos aquí y ya no encontramos el momento para salir, aquí el tiempo se detiene”, explica Rafa V., un cliente de esos que visita la vinoteca “solo en ocasiones especiales”.

El cristal y el vino se presentan como joyas decorativas de este negocio Jorge Meis

Afirma este profesional que su clientela es muy variopinta, con gente de mediana edad aunque cada vez son más los jóvenes los que se acercan a la vinoteca. En los últimos tiempos trabaja mucho también el momento del aperitivo, donde muchos se dejan seducir por una combinación secreta de cuatro vermus italianos, cuyas proporciones asegura que legará algún día. “La gente viene, se hace el vermú y pica alguna cosita, como las anchoas, y después se va a comer a un restaurante o a sus casas”.

Lleva un tiempo que trabaja mucho el momento del aperitivo, cuando ofrece un vermú especial, cuya fórmula compartirá a su jubilación

Jesús y su esposa también tienen una distribuidora de vinos. “Eso surgió cuando vi que yo traía cosas diferentes, la gente las probaba y después las pedía a la bodega para sus negocios, entonces decidí que mejor hacíamos nosotros el trabajo completo”.

En contra de la opinión de que el local no es apto para todos los bolsillos, Suso recuerda que se puede ir a tomar un vino por copa como en cualquier otro sitio, pagando 4 o 5 euros, eso sí, con la diferencia de que se sirve en un buen cristal, a la temperatura óptima y en el mejor de los ambientes. “Si después en lugar de una copa se toman una botella, eso es otra cuestión”, indica con sorna el barista, quien asegura que cada día en su trabajo es un placer. “Pocos pueden decir que su hobby es su profesión, yo soy feliz con lo que hago, un privilegiado. He ido probando, aprendiendo y creciendo con los años hasta llegar al lugar en el que estamos hoy”.