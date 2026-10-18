O Gaiteiro, el éxito de un negocio que fue robado y sacudido por el huracán hortensia en su primer día
Pese al mal presagio de ese accidentado comienzo, hoy es un verdadero templo para sibaritas y amantes del buen beber y comer
¿Y qué se le pierde a alguien en un espacio que se encuentra en plena curva (muy cerrada, por cierto) de la Nacional VI, en Laraxe, frente a un cementerio, en un edificio que parece cualquier cosa menos un templo del disfrute enogastronómico y que, además, solo dispone de una mesa? Pues mucho, se les pierde mucho.
Estamos hablando de O Gaiteiro, una vinoteca con más de medio siglo de historia que cambió de rumbo hace ya 42 años, cuando Jesús Formoso Vila (Suso) tomó las riendas del negocio que regentaba su padre, José Formoso, un ebanista que por salud se vio obligado a dejar su profesión y decidió montar un merendero transformado hoy en su antítesis, en un rincón para los amantes del vino y los productos delicatessen, que poco o nada tiene que ver con aquellos primeros años de actividad en los que el vino se bebía en taza y no en copas de 30 euros la unidad.
Su padre, ebanista, tuvo que dejar la profesión por salud y montó un merendero, a su jubilación se ocupó su hijo, quien en poco tiempo lo transformó
O Gaiteiro es desde hace varias décadas el local favorito de los hosteleros, de los foodies, de los sibaritas, de aquellos que buscan algo diferente, que les ayude a evadirse mientras disfrutan probando un buen vino o espumoso y degustando alguna de las propuestas que con tanto mimo y gusto seleccionan Suso y su esposa: pequeños bocados llenos de sabor y calidad.
Hace solo unos días, el 4 de octubre, Suso compartía en sus redes el recuerdo de su primer día al frente del negocio familiar. “Tal día como hoy, en el año 1984, tomé las riendas de O Gateiro, un día accidentado”. Y es que aquella histórica jornada fue la misma en la que el huracán Hortensia azotó la comarca, parecía mal día para abrir y aún así tuvo alguna visita inesperada, la de los amigos de lo ajeno, que justo aquella madrugada, cuando más fuerte golpeaba el huracán, entraron a robar en el negocio desafiando el vendaval. “Desde luego no fue el comienzo deseado, no parecía un buen presagio, pero han pasado 42 años y no nos ha ido tan mal”, matiza el propio Formoso.
Tan sorprendente fue su inicio como lo es su día a día. Son muchos los clientes fieles que atesora, algunos de toda la vida, pero también son numerosos los que visitan el local por primera vez, gente llegada de diferentes puntos de Galicia o el país y hasta del extranjero. O Gaiteiro atrapa tan pronto se atraviesa la puerta. “Es como si de repente llegaras a un lugar inimaginable, un poco de cuento, con esa la luz tan especial, la música de fondo, todo te transporta a otro ambiente, sentí como si allí se detuviera el tiempo entre copas preciosas y botellas, cientos de botellas”, indica Jorge M., alguien que acabó en el local por casualidad y no descarta convertirse en un cliente más. “Yo no voy más porque no puedo, Suso tiene maravillas ahí dentro y lo malo es que la gente como yo, a quienes nos gusta probar cosas nuevas y dejarnos sorprender por Suso, entramos aquí y ya no encontramos el momento para salir, aquí el tiempo se detiene”, explica Rafa V., un cliente de esos que visita la vinoteca “solo en ocasiones especiales”.
Afirma este profesional que su clientela es muy variopinta, con gente de mediana edad aunque cada vez son más los jóvenes los que se acercan a la vinoteca. En los últimos tiempos trabaja mucho también el momento del aperitivo, donde muchos se dejan seducir por una combinación secreta de cuatro vermus italianos, cuyas proporciones asegura que legará algún día. “La gente viene, se hace el vermú y pica alguna cosita, como las anchoas, y después se va a comer a un restaurante o a sus casas”.
Lleva un tiempo que trabaja mucho el momento del aperitivo, cuando ofrece un vermú especial, cuya fórmula compartirá a su jubilación
Jesús y su esposa también tienen una distribuidora de vinos. “Eso surgió cuando vi que yo traía cosas diferentes, la gente las probaba y después las pedía a la bodega para sus negocios, entonces decidí que mejor hacíamos nosotros el trabajo completo”.
En contra de la opinión de que el local no es apto para todos los bolsillos, Suso recuerda que se puede ir a tomar un vino por copa como en cualquier otro sitio, pagando 4 o 5 euros, eso sí, con la diferencia de que se sirve en un buen cristal, a la temperatura óptima y en el mejor de los ambientes. “Si después en lugar de una copa se toman una botella, eso es otra cuestión”, indica con sorna el barista, quien asegura que cada día en su trabajo es un placer. “Pocos pueden decir que su hobby es su profesión, yo soy feliz con lo que hago, un privilegiado. He ido probando, aprendiendo y creciendo con los años hasta llegar al lugar en el que estamos hoy”.
Productos que marcan la diferencia como las anchoas de Santoña
O Gaiteiro tiene solo una mesa (llegó a tener un par más), lo suficiente para dar servicio a seis personas. Además trabaja mucho en la barra, donde el cliente se sienta y disfruta del espectáculo de ver a Suso trabajar, servir los mejores caldos, ir a la bodega y sorprender con las más de 600 referencias que atesora y mima cada día, sobre todo cuando cierra. “Aquí a medianoche ya no queda nadie, me quedó yo, con mi música y mis vinos, me paso aquí un buen rato tras el cierre, disfrutando yo para que después lo hagan los demás”, afirma. No se atreve a quedarse con uno solo de sus productos o referencias, tal vez con las anchoas de Santoña, que elaboran ellos mismos al estilo tradicional, o el jamón Arcano de Maldonado (que puede llegar a terminar en 10 días), producto del que además es embajador exclusivo en la zona. También ocupan un lugar importante en esta vinoteca de Laraxe los vinos Huguet de Can Feixes, y de la histórica bodega Recaredo, siendo además distrubuidor exclusivo para toda Galicia.