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Diario de Ferrol

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Ferrol

Los resultados de las elecciones del Colegio de Abogados de Ferrol quedan anulados

El Consello de Avogacía Galego anula el proceso electoral, por lo que habrá nuevas votaciones

Redacción Ferrol
18/10/2026 08:18
votaciones colegio abogados
Votaciones del colegio abogados
EC
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las elecciones para elegir junta de gobierno en el Colegio Oficial de Abogados de Ferrol deberán repetirse, al haberse procedido a la anulación de las mismas, por parte del Consello de Avogacía Galego.

En los comicios celebrados el pasado mes de junio resultó ganadora la lista encabezada por Ana Rosa Pena Barcia que competía contra la de Fernando Barro.

Los resultados fueron muy ajustados –un voto de diferencia– y ambas candidaturas presentaron recursos. Ahora, se estiman parcialmente estos quedando anulado el proceso electoral y se retrotraen las actuaciones al momento de la convocatoria, que el Colegio deberá iniciar de nuevo.

Con la resolución, los miembros de la junta de gobierno saliente quedan al frente hasta que se produzca el nuevo proceso.

El fundamento de la nulidad se basa en que no consta la diligencia de exposición de los listados de electores en el tablón de anuncios, ni la fecha en que se produjo, ni, por tanto, el plazo de cinco días para reclamar

Se constata que existen 252 papeletas frente a 250 electores acreditados por tres soportes independientes. También se observan infracciones en dos votos por correo, que no debían computarse.

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