La Xunta destina 45,7 millones a vivienda pública en Ferrol y Narón

Inicio de las obras de construción de un edificio de 49 VPP en O Bertón Jorge Meis

Construcción de vivienda nueva pública y apuesta por la rehabilitación de las ya existentes en barrios históricos son los objetivos que se marca la Consellería de Vivenda en las cuentas de este departamento dentro de los presupuestos aprobados en el Consello de la Xunta.

Ferrol y Narón, una como cabecera de comarca y otra como el siguiente municipio más grande, son las localidades que se llevan las mayores partidas para el fomento de vivienda.

De este modo, el gobierno gallego destina un total de 45,7 millones de euros para la promoción de pisos públicos en Ferrol y Narón en el año 2027.

La inversión, como se recoge en las nuevas cuentas, crece más de un 40% con respecto a la del año pasado y viene a poner cifra a los objetivos señalados en recientes visitas de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, al parque de viviendas de O Bertón: duplicar la oferta en el período 2024-2028.

Asimismo, se pretende alcanzar la cifra de 8.000 viviendas de promoción pública y la previsión del Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030 de llegar la 10.000 viviendas públicas en el año 2030.

De este modo, los presupuestos autonómicos para 2027 recogen una inversión de 37,7 millones de euros para la construcción de nueva vivienda pública en este barrio ferrolano, donde actualmente están en marcha, en diferentes fases, los proyectos para crear un total de 353 hogares, 172 de ellos ya en plena construcción, mientras que los 181 restantes se encuentran en fase de licitación.

En materia de rehabilitación, la Xunta continúa con el Plan Rexurbe en el barrio de Ferrol Vello y contempla en el texto económico para el próximo ejercicio una inversión de 2,9 millones de euros para seguir avanzando en la rehabilitación de viviendas para destinarlas a alquiler social.

Este programa de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras tiene por objetivo, asimismo, la regeneración de los cascos antiguos de las ciudades, para que sirvan como catalizador para recuperar e incentivar la iniciativa privada en la recuperación de los conjuntos históricos.

Como se recordó desde el departamento autonómico, este mismo año se entregaron las llaves de hasta cinco viviendas de promoción pública tras la rehabilitación de dos inmuebles en el marco de este programa.

La última vivienda entregada en Ferrol Vello fue este mes de julio pasado y fueron todas ellas en edificios de la calle Carme Curuxeiras. Actualmente se encuentran en obras varios edificios del mismo barrio incluidos en el plan.

Narón

Por su parte, el vecino municipio de Narón recibirá una partida de 7,7 millones de euros de los presupuestos de 2027 para la construcción de 105 viviendas de promoción pública en Narón.

En este concello, se encuentran en ejecución las obras de 14 viviendas en locales sin uso de titularidad autonómica que ocupaban la primera planta del inmueble de la calle PontePielas, en el barrio de Freixeiro. Además proyecta otras 91 VPP en una parcela cedida por el Concello en la avenida 3 de abril, en la zona de Xuvia.