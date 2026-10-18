Ferrol
Incendio forestal en la parroquia ferrolana de Mandiá
Las llamas comenzaron en torno a las 18.00 horas de este domingo
La parroquia ferrolana de Mandiá padeció en la tarde de este domingo un incendio forestal en la zona de Espiñeira.
Tal y como confirma la Axencia Galega de Emerxencias (Axega)-112, un particular dio aviso en torno a las seis de la tarde y fueron varios los vecinos y vecinas que confirmaban la presencia de humo, visible desde varios puntos de la comarca.
Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Ferrol, abandonando las motobombas el lugar en torno a las ocho menos cuarto.