Incendio forestal en la parroquia ferrolana de Mandiá

Un momento de la actuación de los bomberos en la zona Cedida

La parroquia ferrolana de Mandiá padeció en la tarde de este domingo un incendio forestal en la zona de Espiñeira.

Tal y como confirma la Axencia Galega de Emerxencias (Axega)-112, un particular dio aviso en torno a las seis de la tarde y fueron varios los vecinos y vecinas que confirmaban la presencia de humo, visible desde varios puntos de la comarca.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Ferrol, abandonando las motobombas el lugar en torno a las ocho menos cuarto.