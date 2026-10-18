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Ferrol

Incendio forestal en la parroquia ferrolana de Mandiá

Las llamas comenzaron en torno a las 18.00 horas de este domingo

Redacción Ferrol
18/10/2026 20:09
incendio mandia
Un momento de la actuación de los bomberos en la zona
Cedida
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La parroquia ferrolana de Mandiá padeció en la tarde de este domingo un incendio forestal en la zona de Espiñeira.

Tal y como confirma la Axencia Galega de Emerxencias (Axega)-112, un particular dio aviso en torno a las seis de la tarde y fueron varios los vecinos y vecinas que confirmaban la presencia de humo, visible desde varios puntos de la comarca.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Ferrol, abandonando las motobombas el lugar en torno a las ocho menos cuarto.

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