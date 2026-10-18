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Ferrol

Esmelle se sumerge en un océano de solidaridad en el festival por Julieta

Cientos de personas acudieron a la cita para dar visibilidad y recaudar fondos para investigar el síndrome de Rett

Redacción Ferrol
18/10/2026 08:20
Esmelle festival solidario por Julieta
Festival solidario por Julieta
Jorge Meis
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Esmelle celebró este sábado su fiesta, no la patronal sino la de la solidaridad. El Océano de Julieta congregó a cientos de personas por una causa solidaria, la de apoyar la investigación para el síndrome de Rett, del que la pequeña ferrolana se ha convertido en rostro visible.

Muchos fueron los que no quisieron perderse este evento, con multitud de colaboradores –más de 60–, y actuaciones tan esperadas como la del monologuista Pepo Suevos, la música de Nuevo Plan, la de BÖJ y Scarecrow, las actuaciones de baile de Paso a Paso y las sesiones de DJ, que convirtieron Esmelle en punto de referencia durante toda la jornada.

Esmelle festival solidario por Julieta
Julieta con su madre
Jorge Meis

Los niños y niñas pudieron disfrutar de zona infantil, con hinchables, toro mecánico y realización de distintos talleres y, además, se celebró una comida bajo carpa en la que no faltó el pulpo, la tortilla, menú para los pequeños y, a lo largo del día, bocadillos y pinchos.

Los participantes también tuvieron premios, con sorteos solidarios, todo por una buena causa y con un destinatario directo: la Asociación nacional Mi princesa Rett, para la investigación de este síndrome y para dar servicios y apoyo para mejorar la esperanza y calidad de vida de los pacientes y sus familias

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