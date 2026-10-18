El plan de barrios lleva las limpiezas y acondicionamiento de zonas verdes al barrio ferrolano de  Recimil

recimil Cedida

Parques infantiles, zonas verdes , contenedores o zonas de ocio lucen con mejor aspecto en Recimil tras el paso del Plan de Barrios por la zona.

El servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines procedió a la siega de 6.000 metros cuadrados de superficie en la plaza de Sevilla y en las calles Carvalho Calero, Mugardos, Valdoviño, Pontedeume, Fene, Euskadi, Ortigueira, Cedeira-Somozas, Álvarez de Sotomayor, Betanzos, As Pontes, Neda, Ramón y Cajal y Dez de Marzal.

Además de las siegas y podas de árboles, el barrio se vio sometido a desbroces de más de 9.200 metros cuadrados en la plaza de sevilla y más de 8.800 metros lineales en el total del barrio; a la limpieza de su mobiliario urbano, desde bancos –se repusieron, asimismo, 60 barrotes de madera–; de sumideros (87) y contenedores (111).

La limpieza de los parques infantiles y elementos de juego y las intervenciones del servicio de mantenimiento eléctrico destinadas a la reparación de avería y conservación de instalaciones completaron las actuaciones el plan de barrios.

Este continuará a partir de mañana en San Xoán, donde se llevará a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de espacios públicos, en coordinación con otros servicios municipales, según las demandas vecinales.