Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El plan de barrios lleva las limpiezas y acondicionamiento de zonas verdes al barrio ferrolano de  Recimil

Desde el lunes se actuará en San Xoán

Redacción Ferrol
18/10/2026 08:16
recimil
recimil
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Parques infantiles, zonas verdes , contenedores o zonas de ocio lucen con mejor aspecto en Recimil tras el paso del Plan de Barrios por la zona.

El servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines procedió a la siega de 6.000 metros cuadrados de superficie en la plaza de Sevilla y en las calles Carvalho Calero, Mugardos, Valdoviño, Pontedeume, Fene, Euskadi, Ortigueira, Cedeira-Somozas, Álvarez de Sotomayor, Betanzos, As Pontes, Neda, Ramón y Cajal y Dez de Marzal.

Además de las siegas y podas de árboles, el barrio se vio sometido a desbroces de más de 9.200 metros cuadrados en la plaza de sevilla y más de 8.800 metros lineales en el total del barrio; a la limpieza de su mobiliario urbano, desde bancos –se repusieron, asimismo, 60 barrotes de madera–; de sumideros (87) y contenedores (111).

La limpieza de los parques infantiles y elementos de juego y las intervenciones del servicio de mantenimiento eléctrico destinadas a la reparación de avería y conservación de instalaciones completaron las actuaciones el plan de barrios.

Este continuará a partir de mañana en San Xoán, donde se llevará a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de espacios públicos, en coordinación con otros servicios municipales, según las demandas vecinales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620