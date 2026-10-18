De Ferrol a Mondoñedo, la visita anual del Concello para celebrar As San Lucas

Los alcaldes de Ferrol y Mondoñedo, en el acto institucional, junto al obispo Cedida

As San Lucas de Mondoñedo volvió a reunir a dos Concellos hermanados, el de Ferrol y el mindoniense, en un acto institucional en el que una representación de la ciudad naval viajó, encabezada por el alcalde, José Manuel Rey Varela, a Mondoñedo, para compartir la celebración de su tradicional feria, con una costumbre que se remonta a unos 900 años atrás y donde fue recibida por sus homólogos, con su regidor Manuel Otero, como máximo representante.

Junto a los políticos, la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz –Mondoñedo recordó en estas San Lucas la figura de Xosé Vizoso, al que se le dedicó el Día da Ilustración–; y el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, compartieron la jornada en la que cada año se renueva el hermanamiento.

Representación de Ferrol y Mondoñedo en el acto institucional Cedida

El alcalde de Ferrol trasladó el agradecimiento por la invitación a esta fiesta, que definió como “unha manifestación viva da identidade deste territorio lucense”. Recordó, asimismo, que la oficialidad de este hermanamiento cumple 21 años, más de dos décadas en las que fueron numerosos los nexos culturales establecidos por estas urbes de la Galicia del norte, a través de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol aludiendo a la urbe mindoniense como “unha cidade episcopal e literaria vinculada á música, ás letras, á tradición e ao talento, de figuras fundamentais da nosa cultura como Cunqueiro ou Leiras Pulpeiro”. Por sus calles, su catedral o su seminario “pasaron tantísimos ferroláns”, apuntó el regidor, que no dudó en repasar el crecimiento y los cambios que ha experimentado la ciudad naval y desear a Mondoñedo “toda esa mesma puxanza que estamos vendo na nosa cidade”.

Como reto futuro, Rey Varela puso sobre la mesa una vez más el tema del ferrocarril, indicando que “non podemos permitir que a nosa conexión con Lugo sexa prácticamente inexistente porque o tren ten que vertebrar, e Mondoñedo é unha das capitais estratéxicas dese despegue”, indicó.

El acto institucional concluyó con el intercambio de obsequios representativos de ambas ciudades, de Ferrol las grúas y de Mondoñedo, los caballos.