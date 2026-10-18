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Ferrol

Alcer forma en donación de órganos al alumnado del grado de Enfermería de Ferrol

Afectados por enfermedades renales contaron sus experiencias y se abordó la Ley de Trasplante, entre otros temas

Redacción Ferrol
18/10/2026 20:32
Alver con alumnado de Enfermería
AlCer con alumnado de Enfermería
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La Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril –Alcer–, que preside el ferrolano Rafa Rodríguez, impartió la semana pasada un taller sobre donación de órganos dirigido al alumnado de 2º curso del grado de Enfermería del Campus de Ferrol, en el que participaron cerca de 70 estudiantes.

Desde la entidad se dio a conocer la labor que lleva a cabo la asociación, tanto su historia reivindicativa como los programas y servicios que tiene vigentes en la actualidad con el fin mejorar la calidad de vida.

El equipo técnico también abordó la importancia de adquirir hábitos saludables indispensables, para la prevención de la Enfermedad Renal Crónica –ERC– y los estudiantes conocieron lo que significa convivir con una enfermedad renal crónica y con la diálisis gracias al relato de dos personas voluntarias de la entidad. Gúmer González, que se encuentra esperando su 2º trasplante de riñón, y Juan Cagiao, vocal de la Xunta Directiva de la asociación, que relató su vivencia con el tratamiento de hemodiálisis, sin opción a trasplante.

Se habló, asimismo, de la Ley de Trasplante –12 personas solicitaron su expedición al final de la sesión–

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