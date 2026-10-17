Nueva pintada, y van cuatro, en la sede ferrolana de Cruz Roja

Esvástica en la esquina del local de la Cruz Roja en Ferrol V.C.

La sede de la Cruz Roja en Ferrol ha amanecido en la mañana de esta sábado con una nueva pintada, en concreto, una esvástica realizada con spray negro en uno de los cristales del escaparate de la calle Coruña.

Se trata del cuarto ataque vandálico que padece la institución, que vio también afectados en otras ocasiones sus vehículos.

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Estos hechos provocaron recientemente varias movilizaciones ciudadanas con el objetivo de mostrar apoyo a la organización humanitaria, a la par que se rechazan este tipo de ataques de carácter fascista y racista.