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Ferrol

Nueva pintada, y van cuatro, en la sede ferrolana de Cruz Roja

El cristal del local ha amanecido con el grafiti de una esvástica negra

Redacción Ferrol
17/10/2026 14:23
Esvástica en la esquina del local de la Cruz Roja en Ferrol
Esvástica en la esquina del local de la Cruz Roja en Ferrol
V.C.
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La sede de la Cruz Roja en Ferrol ha amanecido en la mañana de esta sábado con una nueva pintada, en concreto, una esvástica realizada con spray negro en uno de los cristales del escaparate de la calle Coruña.

Se trata del cuarto ataque vandálico que padece la institución, que vio también afectados en otras ocasiones sus vehículos.

Manifestación Cruz Roja

Un millar de personas se manifiestan contra los ataques sufridos por la Cruz Roja en Ferrol

Más información

Estos hechos provocaron recientemente varias movilizaciones ciudadanas con el objetivo de mostrar apoyo a la organización humanitaria, a la par que se rechazan este tipo de ataques de carácter fascista y racista.

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