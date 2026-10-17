Muere un hombre en Ferrol tras sufrir un infarto en plena calle

El suceso se produjo en la calle San Andrés Cedida

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibió un aviso a primera hora de esta tarde en el que se indicaba que una persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la calle San Andrés de Ferrol, muy próxima a la alameda del Cantón de Molíns.

Tal y como confirman desde la propia central, la llamada de este particular se produjo a las 16.15 horas y hasta el punto se desplazaron una ambulancia del 061, así como agentes de la Policía Nacional y Local. El personal sanitario solamente pudo certificar su fallecimiento.

Según fuentes presenciales, se trata de un vecino de la zona de avanzada edad, dato que confirman desde el Ayuntamiento indicando que el fallecido tenía 81 años y que se dirigía a su domicilio, próximo a la zona del suceso.