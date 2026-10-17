La Xunta prioriza el polígono de Mandiá vinculado a la llegada de la china SAIC a Ferrol

La conselleira con el alcalde y la delegada de la Xunta, este sábado en Ferrol Jorge Meis

La inversión para el inicio de la puesta en marcha del polígono de Mandiá será la apuesta más importante para Ferrol en los próximos presupuestos de la Xunta, en el área de Economía e Industria, que dirige María Jesús Lorenzana.

Así lo adelantó este sábado la consellería, tras el encuentro que mantuvo en el Centro de Innovacion e Servizos de A Cabana con los responsables de los centros tecnológicos integrados en la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia –Atiga–.

Ferrol podrá contar, de este modo, con su primera bolsa de suelo industrial, una carencia histórica que se verá paliada con el desarrollo por fases de este polígono.

En este sentido, la responsable de Economía de la Xunta indicó que está previsto el desarrollo del proyecto estructurante para la nueva zona industrial, que abarcará en total más de 1,5 millones de metros cuadrados.

En las próximas semanas, adelanta la conselleira, se celebrará una reunión con el fin de especificar cuántos metros cuadrados abarcará la primera fase del proyecto, que en su totalidad requiere de una inversión de cien millones de euros.

Primero deberá desarrollarse el proyecto urbanístico, para poder, a continuación, comenzar las obras.

Vinculación con SAIC

La creación de suelo industrial en el municipio de Ferrol es fundamental especialmente, como recordó la conselleira, cuando está prevista la llegada al puerto exterior de la factoría china de SAIC, que requerirá terreno industrial para sus proveedores.

Precisamente sobre la tramitación y pasos que se están dando para la localización y llegada de la fábrica a Ferrol, Lorenzana explicó que esta semana se ha mantenido una última reunión con la empresa y con responsables del Gobierno central a este respecto y se cuenta con el compromiso del Ejecutivo de que, en las próximas semanas, se apruebe en el Consejo de Ministros la autorización FDI –Foreing Direct Invest– respecto a la sociedad vehicular, es decir, que recibirá el visto bueno preciso que requiere el proyecto, al tratarse de una inversión que proviene de fuera de la Unión Europea, para la creación de la SPV –Special Purpose Vehicle– o sociedad vehículo, creada exprofeso para la tenencia, desarrollo o financiación de un proyecto específico.

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Con estos pasos a punto de culminarse, “os trámites discurren con normalidade, agora a Xunta avanza no proxecto completo e tamén está traballando a Autoridade Portuaria de Ferrol, polo que imos dentro dos prazos e con normalidade na tramitación” y, de este modo, una vez se autorice el FDI para la sociedad, se continuará con la formalidad pertinente.

También el alcalde, José Manuel Rey, valoró el esfuerzo de la Xunta en materia de desarrollo industrial, “do mesmo xeito que en Vivenda”, indicó el regidor, en relación a las recientes visitas de la conselleira para abordar el desarrollo de construcción pública en el polígono de O Bertón.

Con respecto a Mandiá, el alcalde recordó que después de tantos años de hablar de un sueño “por fin” se está apostando por una realidad, “cunha aposta real do goberno da Xunta”.

Comarca

La creación de suelo industrial no solo es una prioridad en Ferrol, sino que la conselleira recordó que la provincia de A Coruña es la que más suelo industrial tiene en desarrollo, así las cosas, el compromiso de aquí a 2030 el desarrollo de todos los polígonos, con 12 millones de metros cuadrados.

Con respecto al desarrollo industrial de la comarca, la conselleira destacó en concreto el concello de As Pontes, indicando que la Xunta está trabajando en el suelo industrial vinculado a la antigua central de Endesa, una bolsa muy importante de superficie que se está valorando con el alcalde de la localidad, indicó la conselleira, y también con el de Ferrol, “porque estamos a falar dunha única comarca industrial”, indicó la responsable de Industria. En este sentido, los fondos de transición justa vinculados a los proyectos que se planteen para esta zona también se incluirán, en parte, en los presupuesto de 2027.

Inversiones en el CIS

Pero las partidas económicas de los presupuestos de 2027 destinarán también en materia económica una inversión de 2,6 millones de euros destinados a eficiencia energética y reforma de todo el edificio del CIS ferrolano, una infraestructura que la responsable de esta área definió como “clave” desde el punto de vista energético y de innovación.

Así, Lorenzana puso en valor la parte de especialización del CIS en energías marinas y señaló que la Xunta está también promocionando Ferrol como un centro industrial de referencia vinculado a las energías renovables.