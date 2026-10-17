Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mercadillo & Xantar

La tercera edición del Mercadillo & Xantar en la pista de A Cabana servirá pulpo, churrasco y castañas

La comisión de fiestas, integrada este año por cuatro mujeres, tiene todo preparado para el encuentro de este domingo 18

Redacción Ferrol
17/10/2026 17:32
Ana, Iria, Celtia y Sandra componen este año la comisión de fiestas
Ana, Iria, Celtia y Sandra componen este año la comisión de fiestas
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La comisión de fiestas de A Cabana, Ferrol, responde al éxito obtenido en su Mercadillo & Xantar celebrando la tercera edición de esta iniciativa, que nació con el objetivo de dinamizar la actividad en la parroquia al mismo tiempo que se recaudan fondos de cara a las fiestas patronales.

Por supuesto, uno de los pilares fundamentales del encuentro volverá a ser el mercado, que contará con nuevos puestos con respecto al año pasado, sumándose a los de artesanos y otros vendedores que vienen participando en la propuesta desde la primera convocatoria. Asimismo, no podía faltar la parte gastronómica del “xantar”, por lo que el público podrá aprovechar,a partir de la 13.00 horas, hasta agotar existencias, las raciones a 15 euros de pulpo de Landeira o del churrasco que elaborará la propia comisión. Además, para dar la bienvenida a la temporada otoñal, se ofrecerán castañas asadas de postre.

Pero el cartel no se limita a lo esencial y hace hueco también a la música, que estará a cargo de Ángel Habana, un imprescindible en las jornadas que organiza la comisión, este año integrada por cuatro mujeres que ponen su tiempo y dedicación al servicio de los vecinos, de manera completamente altruista.

Desde este equipo aprovechan para agradecer la confianza de los vendedores y artesanos, así como de todas las personas asistentes, “que hacen que nuestro esfuerzo tenga sentido”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620