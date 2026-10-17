La tercera edición del Mercadillo & Xantar en la pista de A Cabana servirá pulpo, churrasco y castañas

Ana, Iria, Celtia y Sandra componen este año la comisión de fiestas Cedida

La comisión de fiestas de A Cabana, Ferrol, responde al éxito obtenido en su Mercadillo & Xantar celebrando la tercera edición de esta iniciativa, que nació con el objetivo de dinamizar la actividad en la parroquia al mismo tiempo que se recaudan fondos de cara a las fiestas patronales.

Por supuesto, uno de los pilares fundamentales del encuentro volverá a ser el mercado, que contará con nuevos puestos con respecto al año pasado, sumándose a los de artesanos y otros vendedores que vienen participando en la propuesta desde la primera convocatoria. Asimismo, no podía faltar la parte gastronómica del “xantar”, por lo que el público podrá aprovechar,a partir de la 13.00 horas, hasta agotar existencias, las raciones a 15 euros de pulpo de Landeira o del churrasco que elaborará la propia comisión. Además, para dar la bienvenida a la temporada otoñal, se ofrecerán castañas asadas de postre.

Pero el cartel no se limita a lo esencial y hace hueco también a la música, que estará a cargo de Ángel Habana, un imprescindible en las jornadas que organiza la comisión, este año integrada por cuatro mujeres que ponen su tiempo y dedicación al servicio de los vecinos, de manera completamente altruista.

Desde este equipo aprovechan para agradecer la confianza de los vendedores y artesanos, así como de todas las personas asistentes, “que hacen que nuestro esfuerzo tenga sentido”.