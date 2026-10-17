Elena Rodríguez Seoane: "Nuestras principales dificultades siguen siendo económicas y burocráticas"

Elena Rodríguez recibiendo un regalo de manos del alcalde, José Manuel Rey Daniel Alexandre

La presidenta de Aspaneps, Elena Rodríguez Seoane, ensalzó ayer el trabajo llevado a cabo por aquellos padres y maestras que impulsaron en el año 1980 la creación de la entidad, un servicio que sigue en pie y que mantiene sus reivindicaciones de antaño y también alguno de sus problemas, como puede ser el de la financiación y las trabas burocráticas, “a veces ya no es solo lograr el dinero necesario para nuestros programas, es el arduo trabajo que hay detrás de cada solicitud, de cada subvención, que impide dedicar muchos esfuerzos en otra dirección que no sea esa, pero bueno hoy, que es día de celebración, nos quedamos con que a pesar de las dificultades seguimos aquí ayudando a la gente que nos necesita”, manifestó la responsable, quien también aseguró que mantienen “muy buenos apoyos con los concellos y las administraciones, pero todo debería ser mucho más fácil a nivel de papeleo”.

Ella, como tantos otros antes, llegó a la entidad como una madre más con necesidades y ya se quedó a colaborar hasta el día de hoy, viviendo momentos buenos y otros de algunas dificultades, pero con el objetivo de seguir creciendo y mejorando el servicio. En la actualidad son más de 24 especialistas de diferentes disciplinas los que dan forma a un servicio que solo el año pasado atendió más de 11.600 consultas, atendiendo casi 770 niñas y niños. La asociación desarrolla su actividad en su centro asistencial del barrio de Canido, donde se atienden a niños y jóvenes hasta 18 años, y además en el centro ocupacional de Fene, dirigido a mayores de 16 y adultos.

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La entidad atendió en 2025 más de 11.000 consultas

Elena también quiso destacar “la dedicación de los profesionales que dan forma a Aspaneps, los que me encontré yo en su día como mamá y los que están ahora y van llegando y ese enfoque que le dan a su labor, cómo ayudan a las familias a entender cada proceso, que es algo que resulta fundamental para todos nosotros y nuestros hijos e hijas, que van creciendo y, con ello, también sus necesidades, y la propia sociedad, por eso es muy necesario ir adaptándose a todo esto. Yo creo que justo lo que comento es uno de los fuertes de Asnapeps, el trabajar juntos y con la comunidad y siempre muy atentos a las nuevas necesidades que van surgiendo”.

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Familias

Las familias que constituyeron esta organización siguen siendo un pilar fundamental de Aspaneps hoy en día, como destacó la presidenta. “Ellas fueron las que crearon el servicio hace cuatro décadas y siguen ahí muy presentes en cada avance y paso que damos. El usuario es la parte fundamental de nuestra acción, pero las familias son las que nos ponen frente a nuevas vicisitudes, nuevos retos que ponen a funcionar la maquinaria del trabajo en equipo, buscando respuestas de forma coordinada entre unos y otros, alertando de nuevas necesidades que requieren en consecuencia de nuevas soluciones. Esto es Aspaneps, un trabajo en conjunto que nos permite ir avanzando para ir viviendo lo mejor posible en el día a día de cada usuario”.