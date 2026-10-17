Un momento del acto inaugural, con el auditorio repleto, durante la intervención del alcalde José Manuel Rey Daniel Alexandre

Aspaneps cumple 46 años, o 45+1, como les gusta decir a ellos. Y lo dicen así porque cada anualidad que pasa es un año más de lucha, la que inició un grupo de padres y maestras en 1980 cuando veían que el sistema no estaba preparado para ofrecer una atención específica para sus hijos. Esa lucha, que se mantiene hoy, ha dado forma a un centro referencial en la comarca para el apoyo a menores con problemas psicosociales.

La entidad, que ofrece servicios en Canido y Fene, celebró ayer una gala especial con motivo de este aniversario en las instalaciones de Afundación, donde estuvieron arropados por usuarios y sus familias, profesionales, antiguos colaboradores e instituciones como los Concellos de Ferrol, Narón y Fene, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

Tras la presentación del acto, con intervenciones de la directora del centro y la presidenta, se sucedieron varias mesas de diálogo, con ponencias en las que se repasó el pasado de la entidad, su presente y también los retos de futuro.

La primera mesa de ponentes de la jornada Daniel Alexandre

Antes del inicio de las charlas tomaron la palabra los representantes de las instituciones. Así, la delegada en la urbe de la administración autonómica, Martina Aneiros, puso en valor durante su intervención el trabajo de la entidad “a prol da saúde mental infanto-xuvenil e no eido da atención a menores con problemas de aprendizaxe na comarca de Ferrol”. Aneiros defendió “a pertinencia de traballar de man das entidades sociais que achegan experiencia, coñecemento e unha relación directa coas persoas que atenden” de cara a mejorar la respuesta de las administraciones a las necesidades en el ámbito de la salud mental, en el que aseguró, quedan retos por lograr.

En este sentido, destacó la colaboración entre Aspaneps y el sistema sanitario público gallego desde hace años, “converténdose nun aliado imprescindible para mellorar a atención infanto-xuvenil e apoiar ás familias”.

También ensalzó la labor de la entidad el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, quien se refirió a Aspaneps como “un referente asistencial apoiando, orientando e acompañando a todos os seus usuarios nestas máis de catro décadas, nas que teceron unha rede de confianza para as familias para que sintan que non están soas no camiño”. El regidor ferrolano también ahondó en el hecho de que “tras cada programa que desenvolve a entidade hai persoas e familias que precisan ser escoitadas e comprendidas e, se algo aprendemos neste tempo é que non podemos deixar a ninguén atrás”.

También la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, tuvo palabras para la asociación, destacando su trabajo en red. “Tedes autoridade para falar disto, porque o practicades dende o primeiro día. Se non existise Aspaneps habería que inventala”. Ferreiro también subrayó que después de 46 años de trabajo la asociación es un verdadero referente para la infancia, las familias y las personas con discapacidad intelectual de la comarca y que mantiene “a mesma mirada comunitaria coa que empezastes: coas familias, coa escola, coa sanidade ou coa contorna”.

La regidora salientó además la relación de la entidad con el Concello naronés. “Para Narón, Aspaneps é unha institución moi próxima, moitas familias naronesas pasa polo servizo de Atención Temperá e polos vosos programas”. Recordó además que la administración municipal lleva años colaborando y cofinanciando la atención socioeducativa que presta al tiempo que se comprometió a seguir en esa misma línea colaborativa. Además, Ferreiro también destacó el trabajo desarrollado por toda la junta directiva. “Detrás do voso centro e cada un dos programas hai persoas con décadas de servizo as súas costas”.

El acto contó también con la presencia de Mar García Vidal, diputada de Política Social de la Diputación, quien reconoció el compromiso de las madres y padres que impulsaron la asociación así como el trabajo del equipo profesional que fue ampliando y consolidando esa atención. “Grazas por construir unha rede de apoio que acompaña tantas vidas”, afirmó. García Vidal también puso en valor el trabajo de Aspaneps en el terreno de la atención temprana y el acompañamiento a la infancia y la adolescencia y en la promoción de la autonomía personal, destacando además la importancia del apoyo a las familias y el trabajo coordinado con los recursos educativos.

Uno de los momentos emotivos de la jornada fue el homenaje a algunos de los fundadores de Aspaneps, que subieron al escenario del auditorio de Afundación respaldados por los sonoros aplausos y vítores de los asistentes a un acto emotivo y lleno de recuerdos.