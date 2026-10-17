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Música tradicional

A golpe de domingo, Artábria organiza una sesión vermú con As Pías y una foliada abierta

La entrada es libre con aportación voluntaria

Redacción Ferrol
17/10/2026 17:44
As Pías interpreta pezas tradicionais galegas arranxadas polo grupo, de composición propia e de autorías amigas
As Pías interpreta pezas tradicionais galegas arranxadas polo grupo, de composición propia e de autorías amigas
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Este domingo 18 actuará en el centro social Artábria el grupo de la comarca As Pías, que protagonizará una sesión vermú, a partir de la 13.00 horas, con entrada libre y contribución voluntaria (mínimo recomendado de 5 euros). La asociación anima a que cada uno lleve su instrumento para terminar así el encuentro con una foliada, en una auténtica fiesta que contará con pinchos a precios populares.

Vuelve la música tradicional al local después de haber empezado el fin de semana con una jornada más de cantos de taberna, una iniciativa que se mantendrá todos los viernes, a partir de las 20.30 horas, siempre que no se haya programado otra actividad.

As Pías combina temas propios con otros de origen popular, y explora el encuentro entre la formación clásica y tradicional de Galicia, uniendo instrumentos de viento y de cuerda, de manera que el grupo reivindica el papel de estos últimos en nuestro patrimonio musical. Así, también reivindica las propuestas realizadas desde este territorio y en gallego.

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