Sociedad
Voluntariado de la AECC toma las calles para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer
La Junta Local dispuso mesas con venta de merchandising y cuestación en las calles de Ferrol así como en el centro comercial Odeón
La Junta Local de la AECC volvió a movilizar este viernes a su voluntariado en una nueva jornada de sensibilización del cáncer de mama, cuyo día se celebra el 19 de octubre.
Se montaron stands informativos y de cuestación y venta de productos de merchandising en el centro comercial Odeón y varios puntos de la ciudad de Ferrol.
Como es costumbre, todo el dinero obtenido durante la mañana se destinará a dar soporte a sus programas así como a la investigación oncológica.
Desde la Junta Local también animan a la población local a significarse con estas causas, que son las de todos, así como a tomar parte en la carrera prevista para el próximo domingo 8 de noviembre.