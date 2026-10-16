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Sociedad

Voluntariado de la AECC toma las calles para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer

La Junta Local dispuso mesas con venta de merchandising y cuestación en las calles de  Ferrol así como en el centro comercial Odeón

Montse Fernández
Montse Fernández
16/10/2026 16:42
AECC mesas encuestación
También en el centro comercial Odeón se instaló una de las mesas contra el cáncer
Daniel Alexandre
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La Junta Local de la AECC volvió a movilizar este viernes a su voluntariado en una nueva jornada de sensibilización del cáncer de mama, cuyo día se celebra el 19 de octubre. 

Se montaron stands informativos y de cuestación y venta de productos de merchandising en el centro comercial Odeón y varios puntos de la ciudad de Ferrol.

AECC mesas encuestación
Una de las voluntarias mostrando algunos de los artículos de merchandising que vendían 
Daniel Alexandre

Como es costumbre, todo el dinero obtenido durante la mañana se destinará a dar soporte a sus programas así como a la investigación oncológica.  

Desde la Junta Local también animan a la población local a significarse con estas causas, que son las de todos, así como a tomar parte en la carrera prevista para el próximo domingo 8 de noviembre.

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