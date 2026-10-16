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Festival solidario

O Talentiño Solidario luchará contra el cáncer en Canido a base de música

Un nuevo festival nace de la mano del certamen ferrolano de jóvenes talentos 

Redacción Ferrol
16/10/2026 19:09
Concursantes de O Talentiño 2026 en la gala final celebrada en el teatro Jofre
Concursantes de O Talentiño 2026 en la gala final celebrada en el teatro Jofre
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Acaba de nacer O Talentiño Solidario, un nuevo festival que se celebrará el domingo 8 de noviembre, a partir de las 17.00 horas en el centro cívico de Canido. En este evento, la totalidad de los fondos recaudados se destinarán a dos entidades que trabajan en la lucha contra el cáncer.

El certamen ferrolano dedicado a jóvenes artistas O Talentiño organiza este evento con la colaboración de la Asociación Veciñal de Canido, el barrio donde tuvo su origen el concurso, y funcionará con entrada inversa, de manera que cada uno realice la aportación económica que considere oportuna. Además, a lo largo de la jornada se desarrollarán ventas solidarias y sorteos.

Por una parte, los fondos se destinarán a una entidad de referencia en esta lucha, ampliamente reconocida por su trayectoria en la promoción de la investigación, la prevención y el acompañamiento integral de las personas diagnosticadas y sus familias.

Asimismo, se apoyará la labor de Asarga, una asociación especializada en los sarcomas, un grupo de cánceres poco frecuentes que pueden afectar a los huesos y a los tejidos blandos, de forma que además de contribuir a sus funciones también se da visibilidad a una realidad menos conocida, resaltando la importancia de investigar, diagnosticar y apoyar de la misma manera a las personas afectadas por esta clase de tumores.

Iniciativa

Bajo el lema de ‘O talento que nos une, a solidariedade que nos move’, al festival acudirán participantes de distintas ediciones de O Talentiño y otros miembros de su equipo, que fue fundado por los artistas ferrolanos Joaquín Enríquez y Eva Faraldo, mano a mano con los músicos Lucía Pérez y Xabier Vizcaíno. Desde la organización destacan la importancia de implicar a los jóvenes en este tipo de proyectos y animan a toda la comarca a colaborar, por pequeña que sea la aportación.

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