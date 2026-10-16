Nuevo curso formativo de Cofer sobre inteligencia artificial y empresa

Presidente de Cofer, Cristóibal Dobarro Emilio Cortizas

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer –, en colaboración con el Concello de Ferrol, organiza el curso “Ciclo de IA: doChat á Automatización Empresarial”, una acción formativa gratuita destinada a acercar a las personas participantes las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a la actividad empresarial.

Cofer organiza con el Concello un curso de herramientas digitales y ciberseguridad Más información

El programa tiene una duración de 12 horas, en seis sesiones presenciales de dos horas cada una, que se celebrarán los días 21 y 28 de octubre y 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2026, de 10.00 la 12.00 horas. Las sesiones tendrán lugar en la sede de Cofer, en A Malata.

El objetivo es facilitar el conocimiento y la aplicación práctica de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito empresarial.