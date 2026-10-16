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Ferrol

Nuevo curso formativo de Cofer sobre inteligencia artificial y empresa

La actividad será presencial en la sede de A Malata, Ferrol

Redacción Ferrol
16/10/2026 15:43
Galardón empresarial Cofer 2025 a Grupo Leche Celta
Presidente de Cofer, Cristóibal Dobarro
Emilio Cortizas
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La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, en colaboración con el Concello de Ferrol, organiza el curso “Ciclo de IA: doChat á Automatización Empresarial”, una acción formativa gratuita destinada a acercar a las personas participantes las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a la actividad empresarial.

Afundación charlas COFER

Cofer organiza con el Concello un curso de herramientas digitales y ciberseguridad

Más información

El programa tiene una duración de 12 horas, en seis sesiones presenciales de dos horas cada una, que se celebrarán los días 21 y 28 de octubre y 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2026, de 10.00 la 12.00 horas. Las sesiones tendrán lugar en la sede de Cofer, en A Malata.

El objetivo es facilitar el conocimiento y la aplicación práctica de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

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