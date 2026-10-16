Nicolás, el zapatero de Capitanía que con 97 años no piensa morirse sin volver a Ferrol en alta velocidad

Nicolás Sande Piñeiro, en el salón de su querida casa de Celso Emilio Ferreiro, el pasado 3 de octubre, durante una visita a Ferrol para ver el mar Jorge Meis

La de Nicolás Eugenio Sande Piñeiro es una historia de amor a la familia, al oficio y al terruño. A sus 97 años —cumplirá uno más el 14 de diciembre— conserva una inteligencia brillante, la de un hombre que ha ido siempre un paso por delante, como teniendo la certeza de lo que iba a pasar. Y su memoria, intacta, hilvana recuerdos, desde su niñez en Miño a su adolescencia en Pontedeume, desembocando en su madurez en Ferrol, donde trabajó, se casó y tuvo a sus dos hijos. Este fue el lugar en el que construyó la casa de sus sueños, pensada para que su mujer no subiese escaleras y viese A Graña. Es la ciudad a la que calzó, durante décadas, desde su puesto de zapatero de la Capitanía General de Marina.

Hace algunos años que vive en Compostela, en una residencia que permite que sus hijos lo tengan más cerca. Sin embargo, aunque “Santiago es muy bonito y está muy bien, pero me falta el puerto y me falta el mar. Siempre viví al lado del mar. Y me gusta”, reconoce, abriendo a Diario de Ferrol las puertas de la vivienda que tantos desvelos le produjo y que todavía conserva, como una atalaya perfecta, en Celso Emilio Ferreiro. Pero antes de que Nicolás pudiese meter la llave en esta cerradura se sucedió una vida, la suya, que estuvo marcada por el trabajo y la superación constante.

Nacido en 1928 en Ponte Baxoi (Miño), cuenta que a los cinco años se mudó con su familia a Pontedeume. “Siempre me pareció, en aquella época y en la actualidad, una villa preciosa”, dice. Su progenitor “andaba en la Mercante” hasta que la guerra le obligó a dejarlo, y la matriarca, que tenía ocho hijos a los que criar, aun sacaba tiempo para dedicarse a cultivar la tierra. “Murieron muy jóvenes. Yo me quedé huérfano de padre a los diez años y de madre a los 15”, lo que obligó a que los hermanos se cuidasen unos a otros. De hecho, de uno de los mayores aprendió el oficio de zapatero. “Yo quería ser sastre, era mi ilusión y se me daba muy bien; pero como él era mayor que yo y trabajaba de eso, mi madre le dijo que me enseñase”, rememora Nicolás, confesando que intentó negarse, pero la mujer “era muy recta”.

Sande Piñeiro fue condecorado con la Cruz al Mérito Naval por los servicios prestados a la Armada Española, un reconocimiento del que se siente “orgulloso”

Se especializó con los Camino, que “eran unos grandes profesionales de la zapatería, unos de los mejores de Galicia”, y fue a trabajar a A Coruña, volviendo tres años después a la villa de los Andrade para trabajar con su hermano en Calzados Sande, “que aun existe, en la plaza del Conde”, puntualiza, asegurando que llegó a hacerle calzado a Pilar Franco, la hermana del dictador, entre otras personalidades. “Luego tuve que hacer el servicio militar y me fui a Ferrol. Yo no lo conocía y me quedé asombrado con la cantidad de gente que circulaba por la calle Real hacia la plaza de España, era una maravilla”, cita Nicolás como primer recuerdo del lugar donde acabaría haciendo su vida.

La horma de su zapato

A Sande le tocó la ‘mili’ en la Capitanía General en un momento en el que Ferrol, cabe recordar, era la sede del Departamento Marítimo del Cantábrico, “una de las ciudades más importantes”, añade con orgullo. En aquella época, el servicio podía durar unos dos años, pero, en el caso de Nicolás, duró más de 40. Y es que cuando vieron cómo hacía y arreglaba los zapatos, no quisieron que se fuera. Así, a comienzos de los cincuenta, con Salvador Moreno ocupando el cargo de capitán general —entremedias de las dos etapas en las que ejerció de ministro de Marina—, se creó una plaza para él.

“Le trabajé a todas las personalidades militares y civiles que pasaron por aquí, que fueron muchas. Con aquellas familias tan maravillosas que siempre me trataban muy bien”, sostiene, enumerando algunos de los almirantes con los que ejerció, como Pablo Suanzes Jáudenes o Alejandro Mackinlay, del que recuerda que “le hice muchos zapatos, era un caballero y tenía los pies muy delicados”.

“Había una plantilla de unos 500 marineros en Capitanía y yo tenía que trabajar para la marinería, para los jefes y para las familias”, recuerda Nicolás, al que de su oficio le gustaba todo. “Hacía reparaciones, calzado nuevo, botas, zapatos de señora, los forraba... Llevaba, por ejemplo, a los hijos de los mandos a Prince, a Calzados Ricardo o a Mavi y allí escogían el modelo que les gustaba y se los hacía iguales”, rememora el zapatero, que tenía personal a su cargo en el taller y que recibió de la Armada la Cruz al Mérito Naval, “un orgullo”, admite.

Se empeñó en hacerse una vivienda en una zona que se pensaba que estaba contaminada por el carbón, pero él mismo comprobó que era segura y logró una parcela

Pero su jornada laboral no se limitaba únicamente a Capitanía, sino que se prolongaba en su casa. “Aquí tenía herramienta”, dice, como sin querer reconocer que disponía de un taller de donde salieron la mayoría de los zapatos de tacón que se forraban en la época, llegando incluso a recibir los encargos de la modista coruñesa Chicha Solla, con proyección nacional. “Siempre fui muy trabajador y se me daba muy bien. No me gusta presumir, pero fui de los mejores de Galicia”, concede Nicolás, después de tirarle de la lengua para que se echase algún piropo.

Sin embargo, admite que pasarse tantas horas entre hormas, yunques y martillos le pasó una factura que hoy en día le pesa. “Sacrifiqué a mi mujer porque tenía que estar sola paseando a los hijos. Eso sí que me duele, fue una equivocación. A ellos les di cariño cuando podía, que era lo principal. Las cosas surgen así. Hoy, a lo mejor, tomaba otro rumbo”. Afirma, no obstante, que “necesitaba trabajar pues, si no, con el sueldo que tenía, no podía vivir. Y yo tenía que sobrevivir para poder hacer esta casa, tenía que levantarla a la fuerza. Me costó sudor y lágrimas”.

El amor de su vida

Nicolás conoció a su mujer bailando en El Bahía de A Graña. Se llamaba Isolina Vázquez Bértalo y, cuando se casaron, se quedaron a vivir con su madre, viuda, enfrente de la entrada a la Base. Iba y venía en lancha hasta Capitanía, a veces caminando por A Cabana, “y para mí era un sacrificio, pero también para ella, que tenía que llevarme la comida”. Así que empezó a buscar piso en Ferrol, con vistas a la ría, y se mudaron a un cuarto —que era como un quinto— sin ascensor. “A mí me daba una pena tremenda verla a ella embarazada, o ya con los niños, subiendo las escaleras”, evoca, resolviendo entonces que no podían pasar muchos años en esa vivienda.

Así que un día, caminando por la carretera Alta del Puerto, “estaba el depósito de mineral aquí, del carbón que venía de As Pontes. No existía la Casa del Mar y había una cinta que lo transportaba. Contaminaba mucho, pero a mí me gustaba esta maravilla. Y me fijé en la verdura que estaba plantada, en las berzas, y vi que no estaban manchadas de polvillo, así que me decidí y hablé con el dueño del terreno”, resume Nicolás, que consiguió convencerlo para que le vendiese la parcela entera.

Sande no pudo estudiar, pero siempre fue un apasionado por la Historia y le hubiese gustado haber hecho una carrera

“Hablé con José Luis Antón, que estaba construyendo por toda esta zona, y me hizo un diseño de chalé. Le dije yo: ‘No, porque yo soy un obrero humilde y no voy a vivir en un chalé. Me voy a crear una casita’”. Y se la hizo. No solo contribuyó a su diseño, sino que se remangó para formar parte de la cuadrilla de ejecución de la obra. “Hice la que quería hacer. Quería terrazas, balcones. No quería una caja de cerillas. Y me vine con mi mujer. Me llevó muchos años, eso sí, porque no había dinero y la hice poco a poco, con mucho esfuerzo y también sacrificio. Trabajé mucho”, zanja.

Pero mereció la pena. Ya no solo por el resultado, sino porque su esposa, que estaba con una depresión y necesitaba cambiar de aires, “llegó aquí y empezó a vivir. Para ella fue la casa que le dio salud y para mí fue una gran satisfacción”, recuerda el ferrolano, con cierta nostalgia.

La muralla, un éxito

Se jubiló a principios de los noventa, pero antes tuvo que despedirse de su mujer. “Una desgracia porque ella era muy joven, 59 años. Me cambió la vida, pero siempre fui muy luchador y el trabajo me dio ilusión”. Empezó ahí a hacerse paseante y observador, a analizar en los itinerarios, con su pandilla de amigos, los proyectos, como el de la pasarela del puerto, que llegó a comentarle al presidente portuario que tenía un fallo: “No estar conectada con Canido. Y me dio la razón”. Lo mismo le dijo al arquitecto de la Casa del Mar, afeándole en este caso que habría sido necesario un ascensor donde, curiosamente, hoy están construyendo unas escaleras.

Recuerda también que siempre pensó en unir Sada y Ferrolterra con un puente y está informado, además, de las novedades urbanísticas de la urbe, empezando por la de ‘Abrir Ferrol al Mar’, que le parece “un éxito porque la muralla era un tapón”, y terminando por el Sánchez Aguilera que, en opinión de Nicolás, “unido a un barrio tan importante como Canido, y A Magdalena, tiene que ser el futuro para hacer una gran ciudad”.

A pesar de que tendría cualidades de sobra, dice Nicolás que nunca se metió a político porque “no tengo estudios, tuve la desgracia de coger malos tiempos; pero si pudiese haber escogido carrera, sería Historia. Me encanta”.

“Hoy tenemos cosas buenas porque hay autopista, que nos costó mucho tenerla. Siempre fue una lucha para conseguir algo para Ferrol porque estamos en el último rincón. Pero la tenemos, y también el mejor puerto exterior de Galicia. Hay que mimarlo. Ahora solo nos falta la alta velocidad. Yo tengo esperanzas de que pueda venir algún día —y que sea muy pronto que, si no, no llego— desde Santiago en tren. Es el deseo que más me gustaría realizar. Que se junten todos los políticos y que tiren por la ciudad, que merece todo”, arenga Nicolás, al que ojalá esta vez hagan caso.