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Diario de Ferrol

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Ferrol

Los vecinos de la zona de casetas de San Xurxo defienden que los terrenos no son comunales

Reiteran que lo único que desean es “vivir tranquilamente”

Redacción Ferrol
16/10/2026 04:30
San Jorge casetas
Construcciones en la zona
Jorge Meis
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Vecinos de San Xurxo, cuyas viviendas se encuentran en la pista que va a Punta dos Ríos, aseguran que los terrenos en los que están enclavadas las edificaciones no son propiedad de la Comunidad de Montes, sino de la administración. 

Destacan, además, a raíz de la denuncia que los comuneros trasladaron a este periódico, que se trata de construcciones legalizadas, que pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y abonan las facturas por los servicios municipales. 

Insisten en desmarcarse de los vecinos que introdujeron maquinaria sin permiso y reiteran que lo único que desean es “vivir tranquilamente” en sus casas, que “no son chabolas”, añaden.

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