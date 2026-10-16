Ferrol
Los vecinos de la zona de casetas de San Xurxo defienden que los terrenos no son comunales
Reiteran que lo único que desean es “vivir tranquilamente”
Vecinos de San Xurxo, cuyas viviendas se encuentran en la pista que va a Punta dos Ríos, aseguran que los terrenos en los que están enclavadas las edificaciones no son propiedad de la Comunidad de Montes, sino de la administración.
Destacan, además, a raíz de la denuncia que los comuneros trasladaron a este periódico, que se trata de construcciones legalizadas, que pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y abonan las facturas por los servicios municipales.
Insisten en desmarcarse de los vecinos que introdujeron maquinaria sin permiso y reiteran que lo único que desean es “vivir tranquilamente” en sus casas, que “no son chabolas”, añaden.