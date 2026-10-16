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Naciones Unidas

Los retos de la ONU y opciones profesionales, de la mano de Leticia Álvarez Reguera en el Campus de Ferrol

El evento, de acceso libre, contará con la responsable de Comunicación de la organización para España y Andorra

Redacción Ferrol
16/10/2026 19:19
El miércoles, Leticia Álvarez Reguera cerrará el curso ‘As Nacións Unidas no mundo do século XXI’
El miércoles, Leticia Álvarez Reguera cerrará el curso ‘As Nacións Unidas no mundo do século XXI’
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La periodista especializada en resolución de conflictos y mediación internacional, Leticia Álvarez Reguera, que es la responsable de Comunicación de las Naciones Unidas para España y Andorra, impartirá la tercera y última sesión de un curso organizado por el Campus Industrial de Ferrol y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi–, en colaboración con el Observatorio de la Política China –OPCh–.

A pesar de que la formación está orientada al alumnado del grado en Relacións Internacionais, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación de Ferrol, el centro donde se desarrolla (aula 1.5), esta se abre a cualquier persona interesada, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Conferencia

A lo largo de la intervención, que tendrá lugar el próximo miércoles 21, a las 18.00 horas, bajo el título de ‘Traballar nas Nacións Unidas e nas Organizacións Internacionais’, Álvarez Reguera repasará la actualidad de la ONU, atendiendo a las principales prioridades y retos a los que se enfrenta, en un contexto internacional caracterizado por grandes cambios geopolíticos.

Asimismo, hablará de la presencia de las Naciones Unidas en España, el papel de la comunicación institucional y los desafíos relacionados con la integridad de la información, precisamente cuando la desinformación está a la orden del día y la complejidad de los conflictos internacionales continúa en ascenso. Además, entre otros asuntos se abordará el proceso de transformación de la ONU, por el que se analizará la importancia de contar con profesionales especializados que puedan enfrentarse a los retos globales presentes y futuros.

La ponente cuenta con una amplia experiencia en comunicación e información internacional, habiendo ejercido como corresponsal en Grecia, Bruxelas y Ucrania, donde cubrió conflictos armados y situaciones críticas como periodista audiovisual.

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